Journée de grève des fonctionnaires : les perturbations en Loire-Atlantique

Huit organisations syndicales ont appelé les fonctionnaires à faire grève et à manifester ce mardi pour protester contre les mesures prises et envisagées par le gouvernement. Cette mobilisation va perturber le fonctionnement des services publics, notamment dans l’éducation et les transports.

De nombreux services publics vont être perturbés ce mardi par la journée d'action des fonctionnaires en Loire-Atlantique, en particulier dans l'éducation et les transports.

Dans les écoles

Cantine - photo d'illustration © Maxppp - Bertrand Bechard

A Nantes, 23 écoles sont fermées ce mardi. D’autres établissements n’assureront pas l’accueil périscolaire ou la cantine. Vous trouverez la liste sur le site de la ville de Nantes. A Saint-Nazaire, la cantine, le temps périscolaire ou l’accueil périscolaire ne seront pas assurés dans 26 écoles comme l’indique le site de la ville.

Dans les transports

Car Lila © Radio France -

En Loire-Atlantique, certaines lignes du réseau de cars Lila ne seront que partiellement (Lila Premier, lignes 10, 10E, 11, 20, 48, 50/59, 60, 71) ou pas du tout assurées (ligne 24). Cela concerne aussi le transport des élèves Lila Scolaire dans les secteurs d’Ancenis, Nozay et Châteaubriant. Vous trouverez le détail sur le site Lila Pays-de-la-Loire.

Busway de Nantes © Radio France -

A Nantes, Il y aura moins de trams, de Busway et de Chronobus. Ils circuleront selon les horaires des vacances scolaires d’hiver (jours verts). Il n’y aura aucun service sur cinq lignes de bus, et un service partiel sur quatre autres. Certains circuits scolaires de l’agglomération nantaise seront impactés par cette journée de grève. Le détail est sur le site de la Semitan. A Saint-Nazaire, le réseau de la STRAN fonctionne normalement.

Aéroport de Nantes-Atlantique © Radio France -

Il y aura également moins d’avions à l’aéroport de Nantes-Atlantique. La direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme. Une vingtaine de vols sont annulés au départ de Nantes. Renseignez-vous auprès de votre compagnie ou sur le site de l’aéroport.