Journée de grève : deux cortèges fournis à Pau et à Tarbes

À Pau et à Tarbes il y a eu plusieurs milliers de personnes dans les rues ce mardi pour la journée interprofessionnelle d'appel à la grève, par la CGT, FO, Solidaires, et la FSU, aux côtés de plusieurs organisations de jeunesse comme la Fidl, l'UNEF, le MNL, ou encore la Voix Lycéenne. À Pau, les organisateurs estiment avoir réuni 2500 personnes, alors que la police a compté 1900 manifestants. Le cortège, parti de la préfecture, place Clémenceau, est passé par la place d'Espagne pour rejoindre la place de Verdun, puis finalement place Royale, devant la mairie. À Tarbes, le cortège parti de la Bourse du Travail a rassemblé 1500 personnes selon les organisateurs, et 1100 selon la Police, pour rejoindre la préfecture.

ⓘ Publicité

Les manifestants à Tarbes, avant le début de la manifestation. © Radio France - Fanny Narvarte

"Justice sociale, 52% d'augmentation pour tous, comme M. Pouyanné !" pouvait-on lire sur une banderole dans le cortège palois, en référence au salaire du patron du groupe TotalÉnergies. La hausse des salaires est le mot d'ordre de cette journée de mobilisation, message relayé par Lisa, aide-soignante à l'hôpital de Bagnères, présente dans le cortège tarbais : "C'est compliqué parce que tout augmente, nos salaires dans le domaine de la santé ont un peu augmenté, mais comparé à l'inflation, c'est difficile. Le budget carburant, alors que je travaille à 20 kilomètres de chez moi, est exponentiel, je vais bientôt devoir prendre le bus pour aller au travail, perdre 1h30, comme si j'habitais une grande ville. Si on veut manger tous les jours, à peu près comme on veut, il faut se restreindre sur certaines choses".