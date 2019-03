Journée de grève et de manifestations ce mardi : les perturbations près de chez vous

La CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à une journée de grève interprofessionnelle et de manifestations ce mardi. Les syndicats veulent faire entendre leurs revendications, notamment sur le pouvoir d'achat. Voici les secteurs qui risquent d'être perturbés.

La CGT et FO appellent, ensemble, à une grande journée de grève interprofessionnelle et de manifestations ce mardi. Une journée qui vise à faire entendre les revendications des syndicats sur le pouvoir d'achat, après quatre mois de mouvement des "gilets jaunes". Solidaires, la FSU et les syndicats étudiant et lycéen Unef et UNL ont aussi appelé à participer à cette journée. La mobilisation nationale pourrait toucher aussi bien le public que le privé.

A Paris, les manifestants défileront du boulevard Saint-Michel au Champ-de-Mars à partir de 13h, avec en tête Philippe Martinez pour la CGT et Yves Veyrier pour FO.

Revalorisation du Smic et des salaires

FO demande une revalorisation du Smic pour qu'il atteigne 80% du salaire médian, soit 1.450 euros mensuels net, et l'ouverture de négociations au niveau interprofessionnel sur l'ensemble de ses revendications. La CGT réclame notamment un Smic à 1.800 euros brut, la revalorisation de toute l'échelle des salaires, et des pensions de retraite au minimum à 1.200 euros net.

Les syndicats n'oublient pas "les jeunes", pour qui "les difficultés ne cessent de croître". La "réforme du lycée et de la voie professionnelle", la "progression de la précarité étudiante" et le "gel des prestations sociales ne font qu'attaquer le droit d'étudier", soulignent-elles.

La fonction publique mobilisée

Les syndicats appellent tous les fonctionnaires à se mobiliser, notamment contre la réforme de la Fonction publique prévue par le gouvernement. Ils demandent aussi l'abrogation du jour de carence, un plan de titularisation, et une augmentation générale des salaires.

Les écoles, crèches et cantines très perturbées

La grève dans les écoles maternelles et élémentaires s'annonce particulièrement suivie. Quatre enseignants sur dix ont indiqué qu'ils ne feraient pas classe, selon le Snuipp, le principal syndicat du primaire. De nombreuses écoles risquent donc d'être fermées, ou très perturbées. L'accueil des enfants en périscolaire et la cantine pourraient également être perturbées dans de nombreux établissements. Les enseignants du secondaire sont également appelés à la grève par la FSU.

Les deux syndicats se mobilisent notamment contre la loi pour "l'école de la confiance" du ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer.

A la SNCF, le trafic légèrement perturbé dans certaines régions

La SNCF annonce un trafic normal pour ce mardi. "Il n'y aura aucun impact. Le trafic sera normal partout, y compris les TER (train express régional)", a indiqué un porte-parole du groupe ferroviaire ce lundi à l'AFP. Mais dans certaines régions, le trafic est annoncé comme légèrement perturbé sur certaines lignes.

Risque de perturbation pour les Eurostar

Comme les jours précédents, les douaniers comptent poursuivre leur "grève du zèle" pour réclamer des moyens supplémentaires à l'approche du Brexit. Des retards sont notamment à prévoir, et un train est supprimé.

Les transports urbains perturbés

Les transports urbains seront perturbés dans plusieurs villes. En région parisienne, les personnels sont appelés à la grève par la CGT, mais la RATP prévoit un trafic "quasi-normal pour les bus et normal pour les métros, RER et tramways".

Impôts, santé, maisons de retraites et Pôle emploi

Les agents des impôts, qui demandent des effectifs supplémentaires pour faire face au prélèvement à la source, sont aussi appelés à se mobiliser. Le secteur de la santé risque aussi d'être touché, en hôpital ou encore en maison de retraite. les agents de Pôle emploi sont également appelés à cesser le travail dans plusieurs régions.

Les perturbations et manifestations près de chez vous

