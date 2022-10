Journée de grève interprofessionnelle : 400 personnes à La Rochelle pour réclamer une hausse des salaires

Les syndicats qui ont pris la parole l'ont crié dans leur micro : "Nous voulons une augmentation des salaires !" Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce mardi 18 octobre à La Rochelle, en écho à cette journée de grève interprofessionnelle . Le cortège rochelais a cette fois boudé la place de Verdun pour La Pallice. Avec un départ en milieu de matinée du marché pour rallier les locaux du Medef, symbolique. D'après les syndicats, ils étaient un millier, 400 selon la police. Dans le cortège, des dockers, des retraités, du personnel soignant, des salariés du public, et du privé, comme ces salariés de Léa Nature par exemple.

Des salariés de Léa Nature dans le cortège

Les employés de la société basée à Périgny (1000 salariés au siège), sont même en tête du cortège, juste derrière le camion/sono. Pour autant, on sent que ces personnes ne sont pas forcément des habituées. "Vous nous demandez où on va ? On ne sait pas, on suit le camion" avoue Katia. C'est seulement la seconde fois que des salariés de la société rochelaise se mobilisent. La première fois, ils étaient six. Ce mardi, leur groupe a doublé de volume. Drapeau de la CGT flanqué sur l'épaule, Katia revendique, comme tous ici, une hausse des salaires. "Léa Nature n'est pas une mauvaise entreprise, attention, ça n'est pas ce que l'on dit. Mais on pourrait être mieux payés pour ce que l'on fait". Katia par exemple gagne actuellement 1500 euros : "Je suis à Léa Nature depuis seize ans, j'ai démarré à 950 euros donc c'est forcément mieux. Disons que le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup évoluer__."

Katia est conductrice de ligne, comme Valérie : "On travaille en 2/8, on se lève à 4h du matin, on a à peine 1300 euros pour passer le mois, c'est compliqué". "Au bout d'un moment, il faut se bouger", clame Katia. Prise dans l'élan de la manifestation, une autre salariée (ceux présents sont en majorité des femmes), abonde : "On sait que Léa Nature n'est pas non plus une entreprise dans le besoin. Il y a de quoi. Maintenant, c'est peut-être mal redistribué__."

Des classes moyennes qui ressentent l'inflation

Comme les salariés de Léa Nature, de nouvelles personnes se joignent à la mobilisation, toutes directement confrontées à l'inflation. Comme ce couple rochelais de la classe moyenne, Oriane et Hugo. "Je gagne environ 1500 euros, ma femme touche une indemnité de 700 euros. A nous deux, le budget mensuel, c'est donc 2200 euros__". Ils sont propriétaires, mais ont deux enfants en bas âge à nourrir. Les courses justement, Oriane et Hugo ont modifié leurs habitudes dans les supermarchés : "C'est vrai qu'avant, on aimait bien acheter des produits bio, c'est mieux pour les enfants. Maintenant, on prend ce qui est promotion."

Comme à leur habitude, les manifestants ont fait l'usage de fumigènes, le tout sur une playlist étonnante. © Radio France - Lise Dussaut

Le couple est assez irrité par les discours du gouvernement. "Le ministre de l'Economie demande aux chefs d'entreprises d'augmenter les salaires. Ils ne comprennent pas que, sans eux, sans une décision nationale, rien ne bougera, comme dans ma branche, beaucoup trop concurrentielle", peste Hugo, technicien dans une société sous-traitante des opérateurs télécoms. Pour Oriane, c'est un autre sujet : les conseils prodigués autour de la sobriété énergétique . "On ne les a pas attendus pour baisser le chauffage, faire attention à notre consommation. Mettre des pulls... Non mais franchement..." raille-t-elle. D'autant que le couple vient de refaire son toit, pour une meilleure isolation. "On a profité de ce qui était mis en place par l'Etat, raconte Hugo. Cela devait réduire notre consommation de 30%. Sauf qu'avec l'inflation, on paie toujours autant qu'avant..."

Dans les autres rassemblements organisés dans les deux Charentes, il y avait 300 personnes à Rochefort, 500 à Saintes et 1500 à Angoulême.