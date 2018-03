La journée s'annonce compliquée ce jeudi dans les transports, les écoles ou les administrations, avec l'appel national à la grève dans la fonction publique. France Bleu Poitou recense les perturbations et les rassemblements prévus en Vienne et Deux-Sèvres.

Les perturbations dans les transports en commun

Le point noir reste le trafic SNCF, le plus perturbé ce jeudi : 2 TGV sur 5 en circulation et 3 TER sur 10 dans l'ex -Poitou-Charentes. La SNCF publie les horaires aménagés pour les lignes Poitiers-La Rochelle , Poitiers-Tours , Poitiers-Limoges , Poitiers-Angoulême et Niort-Saintes.

Aucun préavis de grève n'est déposé chez Vitalis à Poitiers. Toutes les lignes de bus circulent aussi normalement à Niort sur le réseau Tanlib.

A l'aéroport de Poitiers-Biard, le vol en provenance de Londres est annulé. Pas d'information sur l'instant pour l'aller-retour Poitiers - Lyon. Mais le personnel de l'aéroport l'affirme, des retards peuvent être à prévoir.

Les perturbations dans les écoles de Niort

Ecoles sans perturbations (restauration et garderies assurés) : Les Brizeaux maternelle et élémentaire, Ferdinand Buisson maternelle et élémentaire, Pierre de Coubertin maternelle et élémentaire, Jules Ferry maternelle, Jean Macé maternelle et élémentaire.

Ecole avec restauration, garderie du matin assurée et pas de garderie du soir : Jules Ferry élémentaire.

Ecoles sans restauration, pique-nique possible : Louis Aragon élémentaire, Agrippa d’Aubigné maternelle, Paul Bert maternelle et élémentaire, Jean Mermoz maternelle et élémentaire, Jules Michelet maternelle et élémentaire, La Mirandelle maternelle et élémentaire, Louis Pasteur élémentaire, Ernest Pérochon élémentaire, Jacques Prévert maternelle et élémentaire, Jean Zay élémentaire.

Ecole sans restauration, sans pique-nique : Agrippa Aubigné élémentaire, Louis Aragon maternelle, Jean Zay maternelle.

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, sans garderie du soir : Ernest Pérochon maternelle, George Sand maternelle et élémentaire.

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, 1ère heure du soir assurée, pas de 2e heure de garderie du soir : Emile Zola maternelle.

Ecoles sans restauration, sans pique-nique et sans garderie : Edmond Proust maternelle et élémentaire, Emile Zola élémentaire.

Ecoles avec service minimum d'accueil mis en place aux Brizeaux de 8h30 à 16h. Ce service s'adresse aux élèves des classes dont l'enseignant fait grève. Les parents doivent fournir un pique-nique pour le déjeuner, si possible dans un sac isotherme : Louis Aragon maternelle (2 classes), Jean Jaurès maternelle et élémentaire (écoles fermées), Louis Pasteur maternelle (école fermée), Ernest Pérochon maternelle (3 classes), George Sand maternelle (2 classes), George Sand élémentaire (1 classe), Jean Zay maternelle (2 classes), Jean Zay élémentaire (5 classes).

Les Perturbations dans les écoles de Poitiers

Ecoles fermées : Marcel Pagnol (maternelle et élémentaire) et école élémentaire Pablo Néruda.

Ecoles sans accueil périscolaire du matin (les enfants doivent être déposés à l'école à 8h45) : Alphonse Bouloux, Breuil Mingot (maternelle), Charles Perrault (maternelle), Evariste Galois, Georges Brassens (élémentaire), La licorne, Pablo Néruda (maternelle), Renaudot (ouverture de la classe à 9h).

Ecoles sans cantine ni pique-nique (les parents doivent récupérer leurs enfants à 11h45 et les redéposer à 13h30) : Andersen (élémentaire et maternelle), Georges Brassens (élémentaire), La licorne, Pablo Néruda (maternelle), Renaudot (sortie de classe à 12h et reprise à 13h45)

Ecoles sans accueil périscolaire du soir (les parents doivent récupérer leurs enfants à la sortie des classes à 16h): Alphonse Bouloux, Andersen (élémentaire et maternelle), Condorcet (maternelle), Georges Brassens (élémentaire), La licorne, Micromegas (élémentaire), Pablo Néruda (maternelle), Renaudot (sortie de classe à 16h15).

Ecoles sans cantine (les parents doivent fournir un pique-nique à leurs enfants) : école élémentaire Coligny, Condorcet (élémentaire et maternelle), Damien Allard (élémentaire), Saint-Exupéry (élémentaire), Evariste Galois (maternelle), Perrochon (maternelle et élémentaire), Brassens (maternelle), Jacques Brel (maternelle et élémentaire), Les minimes (maternelle), Montmidi (maternelle et élémentaire), Paul Blet (maternelle et élémentaire), Paster (maternelle), Paul Bert (élémentaire), Tony Lainé (maternelle et élémentaire).

Les manifestations prévues dans le Poitou