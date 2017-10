Journée de grève : manifestations et perturbations dans les cantines, les crèches et les trains

Nouvelle journée de grève contre la loi travail ce jeudi 19 octobre avec des conséquences notamment pour les familles.

Deux manifestations contre l'action du gouvernement Macron se dérouleront ce jeudi 19 octobre dans la Loire. Elles partiront à 10h30 de la bourse du travail à Saint-Étienne en la mairie et de la permanence du député LREM Jean-Michel Mis. A Roanne, la manifestation partira à 11 h du Pont du Coteau en direction la permanence de la députe LREM Nathalie Sarles. Pas de manifestation en revanche au Puy-en-Velay mais des distributions de tracts à partir de12h dans les zones commerciales périphériques

Perturbations

Des perturbations également en vue à la SNCF. La circulation des TER devrait être modifiée avec une circulation de deux trains sur trois. Les intercités et les TGV ne devraient pas être touchés. Chez nous les liaisons Roanne- Saint-Étienne, Montbrison - Saint-Étienne, et Clermont - Saint-Etienne ne se feront qu'en bus.

Cette grève aura aussi un impact sur le fonctionnement des cantines et des crèches municipales. Dans les cantines de Saint-Étienne, tous les enfants inscrits à la cantine seront accueillis et encadrés. Mais dans 6 écoles ( maternelle et élémentaire Monthieu, maternelle et élémentaire Rejaillère, élémentaire Jomayere, maternelle et élementaire Cotonne, maternelle Montferre, maternelle et élementaire Villeboeuf) les parents devront fournir un pique-nique. Deux crèches fonctionneront partiellement Ribambelle et Jean Macé. Le détail des services touchés sur le site de la ville.

Grève à la STAS vendredi

À la Stas, c’est vendredi 20 octobre que le service sera perturbé. Les lignes Métropoles (M1 à M7) circuleront normalement en revqnchees lignes de tram seront légèrement perturbées, tout comme les bus 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 43, 44 et 45. Les lignes de soirée S3, S6, S7 et S9 ne circuleront pas. La ligne S1 circulera quant à elle normalement.