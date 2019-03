Journée de grève : un millier de manifestants à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Le cortège s'est étendu sur plusieurs centaines de mètres : de nombreux manifestants ont participé ce mardi à la journée de grève et de mobilisation à Mont-de-Marsan (Landes), dans le cadre d'un appel national de plusieurs syndicats. La CGT, FO, Solidaires et FSU notamment entendaient protester contre la politique du gouvernement, pour demander plus de pouvoir d'achat et défendre les services publics

Une fois n'est pas coutume, les syndicats et la police ont des chiffres de participation quasiment identiques à Mont-de-Marsan : la CGT a compté un millier de personnes dans le cortège, alors que la police estime le nombre de manifestants à 960.

De nombreux enseignants, notamment des directeurs d'écoles primaires, ont défilé pour protester contre le projet de loi "sur l'école de la confiance", voté en février à l'Assemblée nationale. Ils craignent une redéfinition du statut de directeur d'école, qui passerait sous tutelle du proviseur du collège du secteur. "Qui va répondre au téléphone à l'avenir ? Le directeur des écoles rurales, il répond à de multiples services de proximité, auprès des parents, auprès des familles. Et centraliser cela sur des collèges, c'est un véritable danger" explique, dans le cortège, Philippe, directeur d'une école à Hastingues (Landes).

Les manifestants, qui se sont réunis à partir de 11h place Saint Roch à Mont-de-Marsan, ont défilé à partir de midi dans le centre-ville, en passant notamment devant la préfecture des Landes.