A Caen, une manifestation pour le retour de la gratuité du parking Baclesse et la défense de l'hôpital

Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi à Caen. Les manifestants sont rassemblés devant l'entrée du CHU de Caen, pour réclamer le retour de la gratuité du parking Baclesse, parking situé devant le bâtiment anti-cancer du même nom, et qui appartient à l'hôpital.

L'entrée du CHU de Caen est le point de départ de la manifestation. © Radio France - NM

Devant l'entrée de l'hôpital, les manifestants sont environ 250, prêts à se rendre au parking Baclesse. "Ils nous ont dit que _les places de stationnement pourraient être remboursées par la sécurité sociale_, sous certaines conditions, mais pensez-vous vraiment que les patients qui vont en radiothérapie ou chimiothérapie ont vraiment que cela à faire ? Remplir encore d'autres papiers ?" proteste vivement Déborah Lelièvre, aide-soignante. Elle regrette que les problèmes au sein de l'hôpital public, qui ne concernaient que les soignants, concernent maintenant les usagers. "Nous, c'était une chose. Maintenant une ligne est franchie" conclut-elle.

Les manifestants doivent désormais rencontrer le directeur du CHU Frédéric Varnier, pour négocier le retrait de l'obligation de paiement.

L'hôpital public (toujours) dans la tourmente

Manifester pour le retour de la gratuité de ce parking est, pour certains, une raison supplémentaire de faire valoir des revendications toujours d'actualité, comme le manque de moyens dans l'hôpital public.

Sophie est manipulatrice en radiologie depuis 35 ans au CHU, et son principal regret est le manque de personnel.

"On a trois personnes en arrêt, et une collègue enceinte. Les arrêts ne sont jamais remplacés, et notre collègue enceinte ne peut pas aller dans la salle de radiologie, à cause des radiations. Alors on fait comment ?"

Dans ce service, Sophie et ses collègues peuvent travailler plus de 40 heures par semaine, risquant un épuisement pouvant entraîner d'autres arrêts. "Nous avons dû fermer des salles, et annuler des opérations... Et nous redoutons l'arrivée d'une éventuelle seconde vague d'épidémie de Covid-19" termine-t-elle. En attendant, le CHU a rouvert une unité Covid en prévision d'une hausse de patients dans les prochaines semaines.