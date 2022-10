Journée de l'emploi : plus de 6000 emplois créés dans le bâtiment d'ici 2030 dans les Bouches-du-Rhône

Le secteur du bâtiment recrute, et il recrute en masse. C'est ce qu'assure ce mardi 11 octobre Patricia Blanchet, la présidente de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) des Bouches-du-Rhône, le syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment. D'ici 2030, ce sont 6000 emplois qui vont être créés.

Un secteur qui recrute grâce à la rénovation énergétique

Selon la présidente, "d'ici 2030, c'est plus de 6000 emplois dans les Bouches du Rhône qui vont être créés pour répondre à aux besoins de rénovation énergétique des bâtiments existants. Donc oui, le bâtiment, c'est un secteur dynamique, pourvoyeur d'emplois". Patricia Blanchet précise que la transition écologique est notamment l'enjeu principal du secteur_._

"Nous avons aujourd'hui des expertises beaucoup plus approfondies dans de nouveaux matériaux, explique la présidente. De nouvelles méthodes de travail et surtout une nouvelle approche de l'acte de construire et de rénover. Il faut accompagner nos entreprises et les nouveaux arrivants vers de nouvelles compétences beaucoup plus pointues."

Elle assure que les besoins sont importants et qu'il existe des perspectives d'évolution dans les métiers du bâtiment. Pour autant, elle s'oppose à l'idée que le secteur peine à attirer car ce sont des métiers difficiles : "Aujourd'hui, nous avons évolué, nous avons travaillé pour réduire justement cette pénibilité."

Pour Patricia Blanchet, ce secteur attire également de plus en plus de jeunes, notamment dans le cadre d'un apprentissage : "On avait en 2017-2018 dans les Bouches du Rhône 2008 apprentis. Les derniers résultats que nous avons de 2020-2021, on a 3030 apprentis". Soit une hausse de plus de 50%. A noter qu'un jeune qui vient d'avoir son CAP commence avec 1630€ de net de salaire.