Journée de l'emploi sur France Bleu, gros plan sur une entreprise dite inclusive : Alpina Savoie

L'industrie est un secteur en tension et notamment en ce qui concerne la logistique et la maintenance. Les patrons ont beaucoup de mal à recruter et à garder leurs salariés. Dans ce contexte, à Chambéry, l'entreprise Alpina Savoie a fait le choix de l'inclusion c'est à dire l'embauche de personnes en situation de handicap, de jeunes qui n'ont jamais travaillé ou qui viennent de quartiers dits sensibles etc. Depuis plusieurs mois, Alpina Savoie se tourne donc vers les centres de formation, vers les centres d'insertion, elle se met en lien avec les lycées dans les quartiers prioritaires. Et cette démarche est concluante selon les responsables.

C'était devenu impossible de recruter en maintenance par exemple. L'inclusion est une solution. Et c'est aussi le rôle social de l’entreprise - Jean Philippe Lefrançois directeur général

Alpina Savoie c'est 151 salariés aujourd'hui, beaucoup de logisticiens et de postes de maintenance, des métiers plutôt méconnus, qui souffrent souvent d'une mauvaise image. L'industrie et le travail en usine n'attirent plus vraiment et pourtant, à Alpina avec une gestion des ressources humaines attentive, le turn-over est en baisse.

Ce salarié travaille depuis plusieurs années à Alpina Savoie, il a beaucoup évolué pendant sa carrière © Radio France - Anabelle Gallotti

Les témoignages forts de ces salariés, en lien étroit avec leur employeur

Cuneyd travaille depuis 17 ans chez Alpina, au début il était agent de conditionnement, aujourd'hui il est technicien de maintenance. Il est retourné sur les bancs de l'école, il s'est formé en accord avec son employeur.

"Il y a un moment il faut prendre les choses en main. Ce n'est pas facile de retourner sur les bancs de l'école mais cela m'a permis de faire cette formation professionnalisante".

Isabelle est reconnue comme travailleur handicapé, elle souffre d'une maladie chronique.

" On a adapté mon poste et mes horaires pour que je puisse continuer à travailler. Je fais 5h du matin, midi et je prends mon traitement en fonction de ces horaires et ça va très bien".

Frédérique est embauchée par le Giec en ce moment. Elle est cariste

"J'ai arrêté de travailler pendant longtemps. Ensuite j'ai été bénévole cariste pour les Restos du Coeur et c'est comme ça que je suis arrivée chez Alpina. Je suis fière de ce que je fais".

Aujourd'hui Alpina Savoie a le label : "entreprise engagée". Son responsable est un pilier des entreprises inclusives de Savoie.