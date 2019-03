Journée de mobilisation : 2.000 manifestation à Pau et 850 à Tarbes

L'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires, a appelé à une journée de grève nationale, ce mardi , pour réclamer plus de pouvoir d'achat, défendre les services publics et contre le projet de loi Blanquer. 1.200 personnes ont manifesté à Pau et 850 à Tarbes

Les organisations syndicales CGT, FO, SNUipp-FSU et Solidaires ont lancé une journée de grève interprofessionnelle, ce mardi. 1.200 manifestants à Pau et 850 à Tarbes ont répondu à cet appel à la mobilisation.

Plus de pouvoir d'achat, augmentation des salaires, des retraites et des minimas sociaux, défense des services publics .... Les mots d'ordre étaient multiples. "On perd toutes les conquêtes sociales gagnées par nos aînés. Il faut se battre pour une augmentation des salaires, pour protéger nos conventions collectives, le code du travail. Depuis des années nous mettons toute notre énergie à défendre nos droits mais on n'est plus présent pour en gagner. On a plus le temps", déplore Timothée, délégué syndical CGT.

"Quand tout sera privé, on sera privé de tout"

Monique, une retraité de 75 ans est venue défendre les services publics : "en tant que citoyenne je me sens concernée par la défense de tous ces services publics parce quand on tout sera privé, on sera privé de tout ! Beaucoup de services publics fermes, c'est une dégradation de la vie quotidienne de tous".

Plus loin dans le cortège, Patrick mégaphone a la main répète des slogans "pour la poste de Billère". Il dénonce la fermeture du bureau postal du Château d’Este, en décembre dernier. Patrick est membre du collectif citoyen de Billère, dont fait partie également Pierre. Ce dernier regrette que le recul des services publics ne concernent plus uniquement les zones rurales, mais également les petites villes comme la sienne. Leur collectif a lancé une pétition pour la réouverture du bureau de poste, elle a recueilli 3.400 signatures.

Une grève très suivi par les enseignants

Les enseignants ont grossi les rangs de cette manifestation lancée initialement par les syndicats CGT et FO. Ils dénoncent le projet de loi "pour une école de confiance". Adopté en première lecture par les députés, le 19 février, le projet loi doit être examiné dans les prochaines semaines par les sénateurs.

Le projet de loi prévoit le regroupement d'une ou plusieurs écoles sous l'égide du collège de secteur, le principal de ce collège deviendrait également directeur de ces écoles. « La loi Blanquer, c’est la disparition des petites écoles au profit de grosses structures », s'insurge Francis, un enseignant.

Le principal du collège serait assisté d'une directeur adjoint. "S'agira t-il d'un enseignant ?" s'interroge Martine. "Nous ne pouvons pas faire une gestion comptable de l'école, nous faisons un métier particulier, c'est vraiment important la relation humaine". Pour cette institutrice, supprimer les postes de directrices et de directeurs dans les écoles serait une erreur : "c'est important que les directeurs restent des collègues, importants, influents mais juste des collègues. Un principal de collège ne pourra pas être autant impliqué, il ne connaîtra pas les élèves, les parents".

Elle redoute également que cela n'entraîne une perte de lien de proximité avec les parents : "ils devront attendre que le supérieur soit présent un jour précis dans la semaine alors que souvent les problèmes réglés instantanément peuvent dénouer des situations complexes".

Christine s'inquiète d'une autre mesure du projet de loi : les enseignants ne seraient plus obligatoirement recrutés à bac +4 mais à bac +2, " bien sûr, il s'agira souvent de contractuels et plus de fonctionnaires" précise t-elle. De nombreux manifestants se désolent "de la précarisation de leur métier". Selon eux, cela conduira à une dégradation de l'enseignement.