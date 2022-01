Journée de mobilisation ce jeudi dans le Gard et la Lozère comme partout en France

Salaires, emplois. A moins de trois mois du premier tour de la présidentielle, la CGT, FO, la FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse appellent à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi. Les organisateurs demandent une augmentation du Smic et du point d'indice des fonctionnaires, et plus généralement de tous les salaires, des allocations et des pensions de retraite, dans un contexte de forte inflation (+2,8% sur un an en décembre) et de dividendes records. Plusieurs rassemblements ont lieu dans le Gard.

A Nîmes, à partir de 14h30 devant la Maison Carrée. A Alès, dès 10h du matin, devant la sous-préfecture. A Bagnols/Cèze, à 10h30 au monument aux morts