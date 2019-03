Journée de mobilisation contre la politique du gouvernement dans le Gard

Nîmes, France

Environ 400 personnes se sont rassemblées ce mardi après-midi devant les grilles de la Préfecture du Gard à Nîmes. Mobilisation dans le cadre de la journée nationale d'action lancée par plusieurs syndicats : la CGT, FO, la CFTC, Solidaires et la FSU Qu'ils soient salariés du public ou du privé, mais aussi chômeurs ou retraités, les manifestants étaient venus dénoncer la politique du gouvernement et réclamer davantage de justice sociale et fiscale. Des rassemblements étaient également organisés à Alès et Bagnols-sur-Cèze.