Journée de mobilisation : à Epinal syndicalistes et gilets jaunes manifestent ensemble

Journée de grèves et de manifestations. A Epinal ce mardi 5 février, syndicats et gilets jaunes se sont mobilisés ensemble. 250 personnes ont défilé dans le centre-ville pour réclamer notamment des revalorisations salariales et une meilleure répartition des richesses.

Epinal

L'heure est-elle à la convergence des luttes ?. Ce mardi 250 personnes ont manifesté dans les rues d'Epinal à l'appel de la CGT, de FO de Solidaires et de la FSU. Dans le cortège beaucoup de gilets jaunes, et des revendications sur la revalorisation des salaires, des pensions, et une meilleure répartition des richesses.

"On est obligé de se rassembler, il faudra bien sortir du tunnel à un moment ou à un autre et l'union fait la force" affirme un gilet jaune, qui entend dépasser le clivage et la méfiance entre son mouvement et des syndicats jugés frileux.

Un message reçu 5 sur 5 par la CGT qui parle aujourd'hui de convergence des luttes nécessaire. "On ne raccroche pas les wagons derrière la locomotive gilets jaunes" affirme Delphine Rouxel. La secrétaire départementale de la CGT, souligne encore que le syndicat restera vigilant sur le respect des valeurs d'humanisme qui sont les siennes. "Dans ce cadre et dans ce cadre seulement, il sera possible de travailler ensemble à l'avenir" conclut Delphine Rouxel.