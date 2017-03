Journée de mobilisation de la fonction publique, trois rassemblement en Creuse

Grosse journée de mobilisation ce mardi dans la fonction publique. Le mort d'ordre, parti d'abord de la santé, est relayé par la fonction publique territoriale. Les agents du secteur de l'énergie sont aussi mobilisés. Au total trois rassemblements sont prévus à Guéret dans la matinée.

La mobilisation de la fonction publique hospitalière avait été annoncée de longue date, elle a été rejoint par les agents territoriaux. Plusieurs syndicats appellent à la grève ce mardi pour dénoncer les conditions de travail et défendre le service public. Les agents du secteur de l'énergie sont eux aussi appelés à se mobiliser.

En Creuse, trois manifestations sont prévus à Guéret. Les gaziers et les électriciens sont les premiers à ouvrir le bal, à 8H45, avec un rassemblement Avenue de Laure devant le siège départemental d'Enédis "il s'agit de protester contre les supressions de postes, la précarisation de l'emploi et demander des hausses de salaires" explique Emmanuel Serret, le secrétaire général CGT "A Guéret, trois CDD et trois intérims font le boulot des gens statutaires, le service de logistique gaz va fermer c'est cinq ou six emplois en moins..." Tout ça est en corrélation avec la défense du service public "quand il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de services publics."

Quand est-ce qu'on comprendra qu'on peut pas faire de l'activité sur la santé ? Philippe Nicolini - CGT Hôpital Guéret

Eux aussi se battent pour leurs conditions de travail et le service public. Les agents hospitaliers se retrouvent à 10H30 devant l'Hôpital de Guéret. La santé, c'est le point de départ de cette journée de mobilisation parce que le secteur va mal, résume Philippe Nicolini pour la CGT "manque de personnel, non remplacement, pas assez de titularisations, trop de contractuels qui sont des ressources trop maléables, des suppressions de lits... Je ne sais pas quand est-ce qu'on comprendra qu'on peut pas faire de l'activité sur la santé."

Philippe Nicolini qui demande aux usagers de rejoindre le mouvement. A Aubusson, la CGT tiendra un stand d'information devant l'hôpital à partir de la fin de la matinée dans le cadre de cette journée de mobilisation nationale des personnels de santé.

Troisième rassemblement prévu à Guéret, celui des ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, qui font le ménage, aident à la préparation des ateliers pédagogiques, accueillent les enfants, les encadrent à la cantine ou lors de la sieste. Ils se retrouvent devant l'école Prévert à 11H30, malgré des avancées mi-février "reconnaissance de la ministre oui... mais aujourd'hui ce que nous attendons c'est plus que de dire 'oui vous exercez un véritable métier auprès des enfants' on a besoin d'avancées concrètes et précises" explique Brigitte Parelon de CGT Territoriaux de la Creuse.