Journée de mobilisation et de grève ce jeudi 17 septembre en Côte-d'Or

Une journée de mobilisation à la SNCF, à la RATP ou encore dans l'Education Nationale. La CGT, ralliée par les Solidaires, la FSU et plusieurs syndicats de la jeunesse, mais aussi par "La France Insoumise" chez nous à Dijon, appelle à la manifestation et à la grève ce jeudi 17 septembre.

"Plan de relance" contre "plan de rupture"

Dénonçant "le plan de relance" et demandant plutôt "un plan de rupture" les syndicats réclament entre autres des mesures pour "l'emploi", les "services publics", des hausses de "salaires" ou encore la mise en place des "32 heures".

"Une grève par habitude"

A la SNCF, le mouvement devrait être de "faible ampleur" pronostique le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari qui tacle au passage ce qu'il appelle "une grève par habitude".

Un cheminot de la CGT manifeste en mai 2018 à Dijon © Maxppp - JC Tardivon

Pour quelles raisons iriez-vous à la manif ?

Et vous si vous deviez manifester, pour quoi manifesteriez-vous ? On vous a posé la question avenue Eiffel à Dijon. "Moi je suis pour la réduction du temps de travail" explique ce salarié. "Nous dans le bâtiment on fait 40 heures. Il y a tellement de monde au chômage si ça peut permettre d'employer plus de monde ce ne serait pas plus mal" poursuit-il.

"Le SMIC c'était bien il y a 40 ans"

Pour cet autre jeune homme, casquette sur la tête, il y a un vrai problème au niveau des salaires dans notre pays. "Moi je râle tout le temps à propos du SMIC" assène-t-il. "Le SMIC c'était bien il y a 40 ans, aujourd'hui c'est mort. On travaille comme des chiens et on a un salaire de merde. Je pense qu'il faudrait "tirer" les charges patronales, parce que si les petits patrons avaient moins de charges, ils nous paieraient mieux."

"Des revendications écologiques"

Plus loin sur la place commerçante du côté du boulevard des Bourroches, cette jeune femme sort de la pharmacie, sa fillette à ses côtés. "Réduire le temps de travail non, car je ne pense pas que l'on soit submergé. Je mettrai sûrement en avant des revendications écologiques. Faire en sorte que l'on respecte un petit peu la nature que l'on a autour de nous. Si déjà on arrivait à faire cela ce serait bien."

Où et quand va t-on manifester à Dijon, Beaune et Montbard ?

A Dijon, la CGT annonce un rassemblement à partir de 14 heures au départ de la place de la République. A Montbard le rendez-vous est fixé à 17 heures depuis la place Gambetta. A Beaune un rassemblement est prévu à 11 heures 30 au Rond-point du centre commercial Leclerc.

Sandrine Mourey, secrétaire générale de l'union départementale CGT de Côte-d'Or, est l'invitée de France Bleu Bourgogne ce jeudi 17 septembre. Vous l'entendrez en direct entre 7 heures 30 et 7 heures 50 (98.3 ou 103.7)