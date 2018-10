Lycéens, étudiants, salariés et retraités sont appelés ce mardi à faire grève et à manifester dans toute la France, pour la première fois depuis la rentrée, afin de protester contre la "destruction du modèle social" du gouvernement et avec l'espoir d'organiser d'autres mobilisations par la suite.

La CGT, Force ouvrière, Solidaires, l'Unef, la FIDL et l'UNL sont derrière cet appel interprofessionnel, lancé fin août. "Un constat s'impose et se renforce, écrivent-elles, celui d'une politique idéologique visant à la destruction du modèle social". Pour ces organisations, "cette politique relève d'une logique d'individualisation mettant à mal la solidarité et la justice sociale", "fragilisant une fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis".

Les transports de certaines villes perturbés

Malgré les appels à la grève, et contrairement aux mobilisations précédentes, il n'y avait pas de perturbations au niveau national à la SNCF, avec un impact "quasi nul" selon la direction.

Dans les transports en commun, le trafic est "normal" en région parisienne à la RATP. Le trafic est perturbé dans plusieurs villes un peu partout en France.

Des blocages dans les universités

Dans les universités, la mobilisation se fait également sentir. A Rennes 2, certains étudiants ont bloqué les entrées de plusieurs bâtiments de l'université. Les forces de l'ordre sont donc intervenues en nombre. Peu après 10h ce matin, la police nationale d'Ille-et-Vilaine a annoncé sur Twitter que "les entrées sont libérées pour reprise des cours".

En Direct #Rennes les forces de l'ordre présentes à #Université Rennes2. Les entrées sont libérées pour reprise des cours. — Police nationale 35 (@PoliceNat35) October 9, 2018

A Paris, le site de Tolbiac, qui dépend de l'université Panthéon-Sorbonne (Paris-1) a été bloqué de 07h30 à 10h environ par une vingtaine de personnes. Pendant ce blocage, une étudiante a été blessée et "a été évacuée par les pompiers. Elle est maintenant sortie de l'hôpital", a indiqué Paris-1. Selon l'université, le blocage a notamment pris fin sous la pression des étudiants qui y sont opposés.

A Lyon, le syndicat Uni rapporte que "les bureaux de la présidence de l'université Lyon 2 sont actuellement occupés (...) alors même que la présidente se trouve à l'intérieur".

Les dockers normands manifestent

A Rouen, les dockers de la CGT se sont rassemblés une partie de la matinée devant le siège du Grand port maritime. Ils ont installé des barrages filtrants et brûlé des pneus sur les quais, fermés à la circulation, ce qui a entraîné d'importantes perturbations de la circulation. Ils annonçaient une manifestation avec leurs collègues venus du Havre en bus. Ils ont levé leur blocage vers 11h30.

Les dockers brûlent des pneus sur les quais de la rive droite de Rouen. Sur la route, la sortie des Docks 76 est toujours fermée mais les trémies des quais sont rouvertes pic.twitter.com/dU584T3ctX — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) October 9, 2018

Des manifestations un peu partout en France

Dans le Grand Ouest, environ 500 personnes ont manifesté à Laval, alors que 4.000 personnes ont battu le pavé dans les rues du Mans. A La Roche-sur-Yon, 650 personnes ont manifesté. A Rennes, la manifestation a commencé en fin de matinée. A Quimper, un millier de personnes a manifesté. Plusieurs centaines de personnes ont également manifesté à Morlaix et Quimperlé.

Après un nouveau comptage, la Police annonce 650 manifestants contre la politique sociale du gouvernement à #LRSY. C'est la plus importante mobilisation depuis le début 2018 dans la préfecture de la #Vendée. #manif9octobrepic.twitter.com/Bb2Aeyk8NS — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) October 9, 2018

A #Rennes les manifestants vont emprunter les quais pour défiler. "On est suffisamment nombreux pour le grand parcours " selon un syndicaliste. pic.twitter.com/pX67dat9Pk — FB Armorique (@bleuarmorique) October 9, 2018

Dans la région Centre-Val-de-Loire, plus de 2.000 personnes ont manifesté à Clermont-Ferrand. Ils étaient 600 à Aurillac et 1.300 au Puy-en-Velay.