Première journée de mobilisation pour les opposants à la réforme du code du travail

Plusieurs syndicats appellent ce mardi à la grève contre la réforme du code du travail. Une journée test qui doit entraîner des perturbations, notamment dans les services publics, et plusieurs manifestations sont organisées.

La CGT, la FSU, Solidaires et l'Unef appellent ce mardi à la grève contre la réforme du code du travail. À la clé : des perturbations annoncées dans un certain nombre de services publics, et plusieurs manifestations dans tout le pays. C'est la première journée de mobilisation contre ce projet de réforme d'Emmanuel Macron.

Pousser le gouvernement à retirer ses ordonnances

Un an quasiment jour pour jour après la dernière mobilisation contre la loi El Khomri, la CGT et les syndicats qui lui sont le plus proches remettent le couvert pour protester contre ce qu'ils qualifient de "loi travail XXL". Avec "180 lieux de manifestations recensés" et "plus de 4.000 appels à la grève sur tout le territoire", le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez espère lancer un mouvement de grande ampleur. Une autre journée de mobilisation est d'ailleurs d'ores et déjà prévue, le 21 septembre, avec l'objectif affiché de forcer le gouvernement à retirer ses ordonnances.

Le défi est de taille pour les syndicats impliqués dans cette confrontation avec l'exécutif. Les 13 journées de mobilisation contre la loi travail en 2016, ou le mouvement contre la réforme des retraites en 2010 n'avaient en effet pas fait reculer les gouvernements de l'époque. Emmanuel Macron a plusieurs fois exprimé le souhait de mener à bout l'une de ses principales promesses de campagne. Vendredi dernier, il répétait qu'il serait d'une détermination absolue et ne céderait rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes", ajoutant un peu d'huile sur le feu et provoquant une polémique.

Pour le président de la République, la séquence n'est pas anodine non plus. L'enjeu est "de ne pas céder en début de quinquennat, pour ne pas donner un mauvais signe à son électorat", estime Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, interrogé par l'AFP. Mais il doit aussi être "vigilant" pour que la fronde ne se transforme pas en une "contestation globale de l'action de l'Etat", ajoute-t-il.

Des syndicats désunis

Autre problématique à laquelle est confrontée à la CGT : l'absence de front syndical. Alliée lors de la lutte contre la loi El Khomri l'an passé, FO s'est cette fois désolidarisée de la CGT. Jean-Claude Mailly, son secrétaire général, estime qu'il ne faut pas "user" les forces maintenant, car "on en aura peut-être besoin demain". En ligne de mire, les discussions imminentes sur la réforme de l'assurance chômage. La CGT ne pourra pas non plus compter sur la CFDT, qui avait cependant manifesté sa "profonde déception" et même sa "colère" face aux ordonnances. La CFE-CGC n'a pas non plu souhaité s'associer au mouvement.

Les principaux renforts des opposants à la réforme seront politiques, à commencer par l'ex-candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, et des députés de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à manifester le 23 septembre, doit aussi battre le pavé mardi.

