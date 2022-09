Journée de mobilisation sociale : des rassemblements et des perturbations dans la Manche

Une grande journée de mobilisation sociale s'annonce ce jeudi 29 septembre dans tout le pays, notamment sur le thème des salaires et du pouvoir d'achat. Des manifestations et des perturbations sont à prévoir dans la Manche, notamment sur le réseau ferroviaire.

La hausse des salaires et du pouvoir d'achat promet d'être au cœur des cortèges et des slogans, ce jeudi 29 septembre, dans un contexte de forte inflation. Sans compter l'ombre de la réforme des retraites qui revient dans le débat politique. Un appel intersyndical à la grève et à nombreuses manifestations est lancé à travers le pays.

Dans la Manche, quatre rassemblements débuteront à 10h30 : devant les mairies de Cherbourg, Granville et Saint-Lô ainsi que place Saint-Nicolas à Coutances. Outre la fréquentation des manifestations, les syndicats seront attentifs au taux de grévistes dans les entreprises, comme l'indique Nathalie Bazire, la secrétaire générale de l'Union départementale CGT de la Manche :

Nos retours laissent présager un taux de grévistes important. La grève reste un gros moyen d'obtenir satisfaction. Il faut parvenir à imposer des négociations en dehors des périodes de négociations annuelles.

Tous les secteurs d'activité sont concernés, parmi lesquels l'éducation. Un enseignant de Ducey confie que "cinq des sept professeurs de l'école primaire" seront absents. Selon ses estimations, autour d'un tiers des enseignants du primaire feront grève dans la Manche. Ce mercredi après-midi, le rectorat n'était pas en mesure de préciser les perturbations dans la région.

De nombreux trains à l'arrêt

Ce qui est certain, en revanche, c'est que la grève sera suivie à la SNCF, avec un train sur quatre sur les lignes normandes. Inutile de chercher un Cherbourg - Paris ou Cherbourg - Caen. Aucun train ne circulera de la journée. Quant au Paris - Granville, il ne sera n'est guère plus desservi : deux trains au départ de la capitale à 12h59 et 17h13. Un seul dans l'autre sens à 19h09. Notons qu'il n'y aura pas de bus de substitution à cause de la pénurie de chauffeurs de bus, à laquelle la Normandie n'échappe pas.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À propos des bus, justement, le réseau régional Nomad n'a pas reçu d'alertes pour des mouvements sur ses lignes. Si quelques perturbations de dernière minute ne sont pas à exclure, cela devrait rouler normalement, notamment sur les lignes manchoises.

Idem sur les réseaux de bus de ville de Saint Lô et Cherbourg. Gestionnaires et syndicats tablent sur une journée calme. Grève suivie par contre à Granville sur le réseau Neva. Aucun bus sur la ligne 1. Sur les lignes 2-3, des départs seulement entre 7h10 et 9h10 puis entre 16h10 et 17h10. Notons que le mouvement n'affectera pas le transport scolaire.

Salaires et attractivité du travail comme messages forts

Le mouvement portera donc haut le message sur l'augmentation des salaires. Illustration à Orano, l'usine de recyclage des combustibles nucléaires de La Hague. Arnaud Lemaître, secrétaire de SUD sur le site, s'inquiète que des métiers du nucléaire ne soient pas plus valorisés financièrement : "Il faut donner envie aux jeunes talents de s'engager dans la filière du nucléaire. Et il faut aussi avoir la capcité d'attirer les jeunes diplômés d'intégrer notre entreprise. Il y a des contraintes de travail à horaires postés, du travail dans des zones nucléaires. L'attractivité passe aussi par des salaires conséquents".

Alors que se profilent les négociations annuelles obligatoires (NAO), le syndicaliste relève :

On commence à parler rémunération dans les instances. Je pense que la direction a une prise de conscience. Nous verrons à quel point lors des négociations à venir.

Ce jeudi doit permettre de montrer, selon Nathalie Bazire, "un mécontentement qui tourne à la mobilisation".