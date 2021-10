Journée des aidants : il faut lutter contre leur isolement et leur épuisement

Ce mercredi, c'est la journée des aidants, ces personnes qui s'occupent d'un proche malade, vieillissant ou handicapé. Cela concerne 8 à 11 millions de personnes en France.

Un Français sur 6 est un aidant, soit 8 à 11 millions de personnes qui s'occupent d'un proche malade, vieillissant ou handicapé. Ce mercredi, c'est la 12ème édition de la Journée des Aidants.

Une opération pour mettre en lumière l'isolement et l'épuisement que certains rencontrent. Pour en parler, Lucie Walin, animatrice et coordinatrice de la Longère pour le Centre Intercommunal d'Action Sociale de Mordelles près de Rennes était l'invitée de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Pourquoi est-ce important d'organiser une journée des aidants?

Lucie Walin - Je pense qu'il faut valoriser ces personnes qui sont invisibles, qui ne sont pas reconnues dans leur statut. C'est tout récent. IL y a des avancées comme la reconnaissance du statut avec par exemple le congé des aidants, le droit au répit et la rémunération de ces personnes dès lors qu'elles sont encore en âge de travailler.

FBA - Des aidants qui ne savent pas qu'ils le sont et qui ne connaissent pas leurs droits.

Lucie Walin - Tout à fait. On est considéré comme aidant à partir du moment où on effectue deux tâches par semaine pour une personne aidée. Une personne aidée, c'est une personne qui est en situation de maladie, de handicap ou bien qui, de par son âge, a besoin d'assistance pour réaliser des gestes de la vie quotidienne.

FBA - Votre mission, c'est de les aider, parce que ce sont des personnes qui souffrent parfois d'isolement.

Lucie Walin - Oui, tout à fait. Du coup, notre mission, c'est déjà de leur apporter un soutien moral, de valoriser leur parole, leur vécu, au travers, par exemple, du Café des aidants qu'on organise au niveau de la Longère (à Mordelles près de Rennes). Le prochain a lieu le 15 octobre. Il s'agit d'une rencontre animée par une psychologue et ma collègue Amélie Moulin, qui est également coordinatrice à la Longère. La prochaine thématique, c'est l'isolement social. Et donc, on invite les personnes à se rencontrer, à échanger sur leur vécu et également on les informe sur leurs droits qui sont souvent méconnus, et sur les dispositifs qui peuvent exister pour les accompagner.

FBA - Vous parlez de l'isolement de ces aidants. C'est l'une des principales difficultés qu'on peut rencontrer, mais pas seulement.

Lucie Walin - Il y a également l'épuisement des personnes. Elles sont extrêmement épuisées par toutes les actions qu'elles sont amenées à effectuer au quotidien et qui sont réalisées normalement par des professionnels, comme les transferts, l'habillement, la toilette. En majorité, les aidants sont des femmes qui sont âgées, qui aident leur conjoint et donc qui présentent aussi des comorbidités ou une condition physique assez altérée.

FBA - De quoi auraient besoin ces aidants? Il y a un congé des aidants qui a été créé il y a un an...

Lucie Walin - Alors oui, tout à fait. Ce congé des aidants, il est orienté pour les personnes qui sont déjà en activité professionnelle. Or il y a une grande partie des aidants qui sont à la retraite et qui ne sont pas forcément touchés par ce congé des aidants. Ce qu'il faudrait, c'est surtout le donner à tous. Egalement un besoin de plus d'accès au droit d'information par rapport aux dispositifs qui existent avec des accompagnements, du soutien moral et du bien-être. On propose nous à la Longère, des actions de bien être comme de la méditation relaxation, de la sono thérapie... Ce sont des actions qui permettent à ces aidants de souffler.