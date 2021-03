Journée du 8 mars : les sages-femmes de Dordogne de nouveau en grève

Les sages-femmes ont prévu de se rassembler ce lundi 8 mars à 11 heures devant le rond-point de l'hôpital de Périgueux. La date du 8 mars en lien avec la journée internationale des droits des femmes n'a pas été choisie par hasard, les sages-femmes demandent une meilleure reconnaissance.

Aurélie Devilléger, sage-femme à Périgueux Copier

Elles avaient déjà manifesté à la fin du mois de janvier en Périgord et dans le reste de la France. Suite à cette mobilisation, le ministère de la Santé a ouvert une enquête mais cela ne suffit pas pour ces soignantes qui demandent du concret. Les sages-femmes assurent le suivi gynécologique des femmes, enceintes ou non, les cours de préparation à l'accouchement, elles délivrent également des ordonnances. "On demande une reconnaissance pleine de nos compétences, explique Aurélie Devilléger, "et une augmentation de salaire car entre une sage-femme et un médecin, cela varie du simple au triple".

En Dordogne, 120 sages-femmes exercent dont trois hommes, des maïeuticiens. Elles réalisent 80% des 2.5000 accouchements annuels.