Journée du bénévolat à Cherbourg : difficile de trouver des volontaires

Banque alimentaire, Secours populaire ou encore organisations sportives, les associations vivent grâce aux bénévoles. Pour trouver des volontaires, France bénévolat dans la Manche a regroupé samedi 25 février une quarantaine d'associations dans la salle des fêtes de Cherbourg. Des associations qui sont en manque de bénévoles.

ⓘ Publicité

Des bénévoles moins nombreux et avec des profiles qui changent

Le président dans la Manche de France Bénévolat, Daniel Durchon, le constate, les volontaires pour s'engager dans des associations manquent : "On a de plus en plus de mal à trouver des gens qui s'investissent sur le long terme et on a un renouvellement des dirigeants d'associations qui se fait difficile." À tel point qu'un appel a dû être lancé pour trouver un nouveau président pour la Banque Alimentaire dans le département. "Du jamais vu !" assure Daniel Durchon.

Les formes d'engagement évoluent vers un investissement plus ponctuel. C'est ce que remarque aussi Mélanie au stand du Secours populaire : "Avant, on avait des personnes qui s'engageaient de façon très régulière toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, alors que maintenant les gens sont plutôt en recherche d'un bénévolat plus ponctuel ou lié à une activité spécifique." L'association essaie donc d'adapter son fonctionnement avec des actions qui mobilisent les bénévoles quand ils sont disponibles mais a toujours besoin de volontaires, notamment dans les tâches logistiques pour conduire les camion de denrées alimentaires et les remplir par exemple.

Inquiétude sur les conséquences de la réforme des retraites

Les bénévoles qui font justement tourner les associations au quotidien avec une présence régulière sont bien souvent de jeunes retraités. Alors que le secteur a déjà du mal à trouver des volontaires, la réforme des retraites qui pourrait repousser de deux ans l'âge légal de départ et ajouter à terme un an de cotisation, inquiète.

Est-ce qu'en arrivant en retraite à 64 ou 65 ans, les nouveaux retraités auront envie de consacrer du temps aux associations ? C'est la question que se pose Daniel Durchon de France Bénévolat, qui s'interroge aussi sur l'avenir des bureaux de ces associations : "Les dirigeants sont généralement des gens qui avaient des responsabilités dans la vie active, qui ont fait des études. Quand ils auront 43 années, ça leur fera 65 ans, 66 ans. Alors, est ce qu'ils auront envie de prendre la responsabilité d'une association ? C'est lourd." Daniel Durchon craint que ce ne soient les petites structures qui n'ont pas de salarié, dans les villages notamment, qui paient le prix fort. "Certaines disparaissent déjà," constate le président.