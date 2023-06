Journée emploi : Les opportunités d'insertions et de reconversions depuis le CREPI Tour

Entreprises et organismes d'insertion et formation sur le CREPI Tour 2023

Le soleil et le cadre bucolique du Parc Borély à Marseille sont propices pour une opération d'insertion réussie. Près de 500 candidats sont venus à la rencontre des 44 entreprises et organismes de formation présents au CREPI Tour le 7 juin 2023.

Retour en image image sur la journée emploi de France Bleu Provence , présentée par Fabrice Marion qui a été organisée en partenariat avec le CREPI et l' AFPA . Au programme: présentation du Réseau CREPI (Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires de l'Insertion) et la dynamique d'insertion des entreprises adhérentes en #Provence , conseils pour se former et comment réussir son coaching pour décrocher un poste.

Le CREPI anime la dynamique des entreprises pour l'insertion

Rencontre avec Guy DEPRAD , Président du CREPI Méditerranée qui organise le forum du mercredi 7 juin. 700 offres d'emploi sont proposées par des entreprises et des organismes de formation à l'occasion du CREPI Tour.

L'Afpa propose accompagnement, insertion, formation et alternance

Rencontre avec Gaetan MAAS , Responsable d'affaires à l'Afpa. Il explique les relations entre l'Afpa et ses entreprises partenaires pour recruter et former leurs futurs talents.

Vous êtes intéressés pour suivre une formation contactez : communication.paca@afpa.fr

CRIT France analyse la motivation avant le CV

Rencontre avec Bretin Jean-Marc - Responsable de l’agence CRIT France à Aubagne. Il partage ses conseils pour trouver un emploi même avec un CV composé de peu d'expérience. Il évoque ses recrutements dans des secteurs en tension.

Eiffage Construction mise sur l'alternance pour recruter

Rencontre avec Célia Barbéri , Responsable développement RH pour Eiffage Construction , elle évoque ses solutions pour recruter et mise sur l'alternance. Actuellement elle est à la recherche de profils pour rejoindre les 600 salariés de l’entreprise en Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur sur différents métiers comme : Conducteur de travaux, Chef de chantier, Contrôleur de gestion et beaucoup d’autres…

Free Pro favorise autant le CV que l'expérience

Rencontre avec Alice Pares , Chargée de recrutement pour Free Pro (groupe marseillais Jaguar Network ) elle évoque ses besoins en recrutement : développeurs informatique, gestionnaires de systèmes réseaux, des commerciaux etc… Dans ses méthodes de recrutement Free Pro valorise autant le CV que l’expérience pour sélectionner leurs collaborateurs.

Le groupe ID Intérim conseille aux candidats sans cv d'être "soi-même"

Rencontre avec Laurent Sarrazin , Directeur des partenariats en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le groupe ID Interim. Ses conseils pour réussir son entretien professionnel et d'embauche : être soi-même ! Et il présente une centaine d'offres d'emploi d'entreprises partenaires.