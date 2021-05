Journée et émission spéciale #tousenterrasse

Ce mercredi 19 mai, France Bleu consacre une journée spéciale à la réouverture des terrasses des bars et restaurants ainsi que des établissements culturels et de loisirs. Sidonie Bonnec et David Lantin font le tour de France des régions avec la complicité des 44 stations locales.

Cette journée du 19 mai symbolise pour beaucoup de Français un retour progressif à la vie d'avant avec une première vague d'allègement des restrictions sanitaires. Les terrasses des bars et restaurants rouvrent tout comme les cinémas, musées et autres établissements culturels et de loisirs. Quant au couvre-feu, il est repoussé à 21 heures. Il va flotter comme un air de liberté retrouvée et de vacances d'été.

Entre 14h et 16h, Sidonie Bonnec et David Lantin font vivre à l'antenne, grâce aux 44 stations locales, "l'humeur du jour" sur les terrasses de vos villes et villages.

Tous en terrasse avec Sidonie Bonnec, David Lantin et la complicité des 44 locales de France Bleu Copier

Pendant ces deux heures, se succèdent notamment Joël Dupuch, l'ostréiculteur vedette du Cap Ferret et des "Petits Mouchoirs" qui rouvre la terrasse de son légendaire restaurant "Les Parcs de L’impératrice" où a été tourné le film, mais également Daniel Soucaze des Soucaze, directeur du Pic du Midi, et Franck Couderc, directeur du "camping de la Dune" plus connu comme le camping "Les flots bleus" du film Camping de Fabien Onteniente.

Les pieds dans l'eau

Sidonie Bonnec et David Lantin commencent leur tour de France avec une première étape dans le Sud-Ouest et plus précisément sur le bassin d'Arcachon. Direction Lège-Cap Ferret chez l'ostréiculteur le plus connu des Français, Joël Dupuch. Souvenez-vous, il jouait dans le film de Guillaume Canet, Les petits mouchoirs.

Les parcs à huîtres à marée basse au Cap Ferret © AFP - Aurimages

Propriétaire du restaurant "Les Parcs de L’impératrice", il rouvre sa terrasse aujourd'hui.

Aujourd'hui tout redémarre, on a l'impression que c'est la libération, on est libre, on peut sortir, on peut rencontrer des copains sur des terrasses.

Son sentiment de soulagement est également renforcé par une météo clémente et des températures printanières voire estivales. Ce temps est propice pour aller déguster des huîtres fraîchement sorties du bassin d'Arcachon.

La marée monte, c'est très beau... il y a un petit vent de nord-ouest, on a l'impression d'avoir une clim' bien réglée sur le dos. Et puis, il y a le soleil qui nous chauffe.

Prenons de la hauteur

Direction les Hautes-Pyrénées et plus exactement le sommet du Pic du Midi qui culmine à 2.877 mètres. Sidonie Bonnec et David Lantin sont rejoints à l'antenne par Daniel Soucaze des Soucaze, directeur du Pic du Midi, qui vient nous parler du restaurant le "2877" et de sa belle terrasse panoramique sur la chaîne des Pyrénées.

Le ponton sur le sommet du Pic du Midi et la chaîne des Pyrénées - Claire Soucaze

La vue chez nous, elle est imprenable [...] Et là, effectivement, on a un regard posé sur l'horizon et en face ce sont 300 kilomètres de sommets qui s'imposent avec la puissance et la beauté de nos Pyrénées avec tous les pics qui sont au-delà des trois milles [mètres].

Avec une vue pareille, on a qu'une seule envie, celle de se restaurer. Deux possibilités s'offrent aux visiteurs : le "2877", le restaurant panoramique et haut de gamme mais également un bistrot qui propose des snackings à déguster sur les grandes terrasses.

Aux pieds de la dune

"Pastis par temps bleu, pastis délicieux", c'est par cet adage que Claude Brasseur définissait l'heure de l'apéro au camping "Les flots bleus", dans le film Camping de Fabien Onteniente.

le camping de la Dune avec la dune du Pilat en fond - Franck Couderc

Ce camping existe bel et bien mais sous le nom de "camping de la Dune". C'est aux pieds de la dune du Pilat que Franck Couderc, le directeur, s'entretient avec Sidonie Bonnec et David Lantin.

Dès 8 heures et demi, on avait un petit peu de monde sur la terrasse. On voyait bien qu'ils [les vacanciers] étaient tout heureux de venir prendre un premier petit-déjeuner depuis très très longtemps.

Lors de leur séjour, les fans du film Camping peuvent retrouver la terrasse où Patrick Chirac (Franck Dubosc) s'attablait mais également l'enseigne à l'entrée du complexe.

L'entrée du camping de la Dune rebaptisé "Les flots bleus" dans le film "Camping" de Fabien Onteniente © Maxppp - Sioc'Han de Kersabiec Alexandre

Avec l'arrivée prochaine de l'été, Franck Couderc annonce que son camping affiche complet les prochains week-ends et que les vacanciers pourront se restaurer avec la dune du Pilat en toile de fond.

