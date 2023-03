Journée internationale des droits des femmes : plus d'un millier de manifestants à Amiens

Malgré la pluie, plus d'un millier de personnes ont défilé dans les rues d'Amiens ce mercredi après-midi dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. La police a comptabilisé 750 manifestants. Parmi les slogans de cette manifestation amiénoise "salaires, emplois, retraites, à quand l'égalité ?" ou encore "le degré d'évolution d'une société se mesure au degré d'émancipation des femmes".

Une minute de silence pour Fatiah

Le cortège a rendu hommage à Fatiah, 28 ans, poignardée à mort par son ex-conjoint vendredi dernier sur son lieu de travail, à Amiens, en respectant une minute de silence. La mort de Fatiah est dans toutes les têtes. "Les concubins tapent sur leurs femmes et on ne fait rien, se désole Sylvie, 50 ans. On devrait avoir plus de sécurité". "Les politiques ont pris des engagements les uns après les autres, rien ne se fait. Il y a un moment où il va falloir trouver une solution radicale, parce que, pendant ce temps là, elles meurent" ajoute Laurent, lui aussi dans le cortège.

Dans le viseur également des manifestants, la reforme des retraites. "Il y a toujours une inégalité en matière salariale entre les femmes et les hommes, elles gagnent 26% de moins, 40% à la retraite. La loi qui se profile fait qu'on ne reconnaîtra pas la pénibilité du travail, c'est problématique." explique Vanessa, qui manifeste chaque année le 8 mars. La réforme à venir a aussi poussé Kamil, étudiant, à se mobiliser : "je prends juste l'exemple de ma mère qui est infirmière, explique-t-il au micro de France Bleu Picardie, elle va avoir 50 ans cette année, elle est déjà bien abîmée pour porter les patients. Je ne la vois pas travailler deux ans de plus pour porter les patients".