Journée nationale d'action : en Haute-Vienne, FO défile pour un Smic à 1.500 euros

C'est l'un des syndicats qui appellent à l'action, partout en France. Force Ouvrière demande des hausses de salaires et le maintien des services publics. Serge Rozier, délégué FO en Haute-Vienne, était l'invité de France Bleu ce mardi.

Limoges, France

Ce mardi est une journée nationale d'action pour le pouvoir d'achat, les salaires, et les services publics. Au moins 2 grands rassemblements sont prévus en Limousin, à Limoges (10h30) et Brive (14h30). Pour en parler, Serge Rozier, secrétaire Force Ouvrière pour la Haute-Vienne, répondait à 8h15 aux questions d'Alain Ginestet sur France Bleu Limousin.

"Au XXIème siècle, on ne peut pas travailler juste pour survivre

L'augmentation des salaires et des pensions de retraite, c'est le principal mot d'ordre pour cette journée, et FO revendique un Smic à 1.500 euros. "Oui, c'est réaliste !", estime Serge Rozier, "et c'est une nécessité, car aujourd'hui un couple vivant avec un Smic ne peut pas vivre décemment".

"Au XXIème siècle, on ne peut pas travailler juste pour survivre", résume le syndicaliste. "Travailler est une nécessité, mais dans des conditions décentes et avec des salaires décents".

"Le service public, c'est la seule richesse du pauvre

L'autre revendication du jour, c'est le maintien des services publics. Parce que, explique Serge Rozier, "il n'y a pas de république sans service public, c'est la seule richesse du pauvre". Or, le service public, selon lui, "est en train de se déliter complètement, on le voit en particulier dans nos régions, que ce soit dans les mairies, les trésoreries, les hôpitaux".

"On est en train de casser ce modèle", résume Serge Rozier, et selon lui, c'est ce qui amène aux situations de violences, comme celle de samedi dernier sur les Champs-Elysées. "La plupart des revendications des gilets jaunes rejoignent celles des syndicats et notamment de FO", estime le syndicaliste, qui espère que les manifestants des ronds-points s'impliqueront dans cette journée de mobilisation.

"Le grand débat a été lancé pour endormir la population

Quand au grand débat, "nous n'en attendons rien à Force Ouvrière", explique Serge Rozier, "nous pensons qu'il a été mis en place pour endormir les Gilets jaunes et la population". Selon lui, il va en ressortir "des mots", et ce que les GJ attendent, "c'est du cash pour finir le mois !"