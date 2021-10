Journée nationale d'action intersyndicale: près de 600 manifestants à Besançon

La journée nationale de grève et de mobilisation ce mardi 5 octobre a rassemblé près de 600 personnes dans les rues de Besançon, à l'appel d'une intersyndicale CGT- FO – FSU – Solidaires, mais aussi des organisations de jeunesses et de lycéens FIDL , MNL, UNEF et UNL. Le cortège avec banderoles et drapeaux syndicaux, est parti de la place de la Révolution, pour traverser la Boucle en direction de la préfecture, sous le soleil.

L'un des panneaux vu ce mardi 5 octobre à la manifestation de l'intersyndicale à Besançon. © Radio France - Christophe Mey

Les syndicats et organisations affirment dans un texte commun "l'urgence de revaloriser les grilles de classifications des branches professionnelles, d'augmenter le Smic, le point d'indice de la fonction publique, les pensions, les minimas sociaux et les bourses d'étude". Dans le collimateur des manifestants notamment, la réforme de l’assurance chômage, alors que "l’emploi est une des préoccupations essentielles des jeunes et du monde du travail, et que la précarité est en forte hausse". Ils dénoncent aussi l'utilisation de la crise sanitaire par le gouvernement pour "accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes".

La tête de cortège au départ de la place de la Révolution à Besançon © Radio France - Christophe Mey