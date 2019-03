Journée nationale d'action pour l'école : les enseignants mobilisés dans les deux Charentes

La Rochelle, France

Les syndicats d'enseignants sont remontés contre le projet de loi "école de la confiance" du ministre de l'éducation. Des actions sont programmées partout en France ce samedi. En Charente et Charente-Maritime, il y a deux lieux de rassemblements, la Rochelle et Angoulême. Les syndicats veulent l'abandon pur et simple du projet. Ils dénoncent une baisse de l'exigence du service public, les suppressions de postes et le recours aux contractuels. Ils appellent aussi les parents d'élèves, les lycéens et les citoyens plus largement à les rejoindre dans leur combat.

Lieux et horaires des rassemblements

À la Rochelle, le rendez-vous est place de Verdun à 10 h .

le rendez-vous est . À Angoulême, c'est à 14 h 30 devant l'hôtel de ville.

Tous les syndicats sont contre : SNUipp-FSU, SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNFOLC, SNUDI-FO, CGT éduc'action et Sud éducation.