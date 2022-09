Journée nationale de grève ce jeudi : la cantine assurée dans seulement quatre écoles de Metz

A l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires, une journée de grève nationale aura lieu ce jeudi, pour défendre notamment les retraites et le pouvoir d'achat. A Metz, de très grosses perturbations sont attendues dans les écoles.

C'est la première grande journée de mobilisation de la rentrée. Ce jeudi 29 septembre, un appel national à la grève est lancé par plusieurs syndicats (CGT, FSU et Solidaires), pour défendre notamment le pouvoir d'achat et les retraites. Les enseignants sont également invités à participer au mouvement.

Conséquence : de très grosses perturbations sont à prévoir dans les écoles maternelles et élémentaires. A Metz, selon la mairie, les élèves de seulement quatre écoles pourront déjeuner le midi à la cantine : les maternelles des Quatre Bornes et L'Arbre Roux, et les élémentaires Château Aumiot et Van Gogh.

L'accueil périscolaire, que ce soit le matin ou le soir, est également concerné. Sur les 68 écoles de la ville de Metz, 25 ne seront pas en mesure d'accueillir les enfants comme d'habitude le matin avant les heures de classe, et une dizaine pour l'accueil du soir.

Certaines écoles seront par ailleurs totalement fermées, d'autres compteront une ou plusieurs classes sans enseignant. Pour ces élèves, un service minimum d'accueil est mis en place par la mairie.