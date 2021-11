Journée nationale de la reconversion sur France Bleu ce mardi 9 novembre

Plus d’un Français sur deux songe à se reconvertir selon un sondage commandé par le site spécialisé nouvelleviepro.fr. Fort de ce constat le ministère du Travail et la Caisse des Dépôts organise une journée nationale de la reconversion ce mardi avec près de 400 portes ouvertes dans toute la France.

Donner plus de sens à leur vie professionnelle, se sentir plus utile, remettre de l’humain et du concret dans leur quotidien, se réaligner avec leurs valeurs etc. Selon un sondage commandé par le site spécialisé nouvelleviepro.fr, la crise sanitaire que nous vivons depuis 18 mois a intensifié le désir des Français de changer de vie professionnelle : plus d’un sur deux (53%) y songe. Toutefois, nombreux sont ceux qui redoutent de se lancer, faute d’accompagnement notamment. Portée par le ministère du Travail et la Caisse des Dépôts, une journée nationale de la reconversion a lieu ce mardi 9 novembre. Un salon à Paris et près de 400 portes ouvertes sont organisés dans toute la France afin de permettre à tous d'accéder aux infos indispensables à un nouveau départ professionnel.

Près de 400 portes ouvertes dans toute la France

Tous les acteurs du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) et de la reconversion (Afpa, Apec, Cnam, Transitions Pro, CIBC, CCI France, BGE, Greta…) se mobilisent pour ouvrir leurs portes dans plus de 215 villes avec, au programme, des stands, conférences, rencontres, afterwork, témoignages etc.

► La carte des points d'informations les plus proches de chez vous

Plus de 7.000 visiteurs sont aussi attendus Espace Champerret à Paris pour rencontrer tous les acteurs des acteurs publics de l’emploi, des organismes de formation, écoles, universités, des structures d’accompagnement à la création d’entreprise, portage salarial, coachs, bilans de compétences… L'occasion de poser ses questions et d'évoquer des solutions concrètes, de déchiffrer les acronymes CPF, VAE, PTP et autres CEP, d’en savoir plus sur les financements, de se rebooster avec un coach ou de choisir son statut d’entrepreneur avec un avocat.

► Voir le programme