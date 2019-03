Journée nationale du fromage : la crèmerie Jaubert régale les connaisseurs depuis un siècle

Saint-Nectaire et Cantal obligatoires, ce mercredi, à l'occasion de la journée nationale du fromage ! L'Auvergne est la seule région de France à produire cinq A.O.P et pour les trouver on peut pousser la porte de la crèmerie Jaubert, une entreprise familiale installée aux Martres-de-Veyre.

Les Martres-de-Veyre, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Jaubert n'est pas une crèmerie comme une autre, c'est une institution. Fondée en 1918 aux Martres-de-Veyre, elle appartient toujours à la même famille. Ici, pas de vitrine clinquante, et à la caisse on ne prend pas les cartes bancaires. Mais la banque réfrigérée fleure bon le terroir avec les cinq A.O.P d'Auvergne : Saint-Nectaire, Cantal, Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert, Salers.

Le fromage, rien que le fromage

Le magasin n'a rien d'une boutique de centre-ville. Seules les photos ont changé de place au fil du temps sur les murs. Chez Jaubert, l'essentiel, ce n'est pas la déco, mais les fromages. Ils viennent d'un peu partout en France mais les vedettes sont incontestablement les auvergnats. Claude, qui habite Corent, est un client fidèle : "C'est bon, alors je viens, c'est tout. Et puis ce sont des gens charmants. Ils emballent les produits quand on veut les envoyer. Là, je viens acheter du Saint-Nectaire pour l'emmener à Toulouse".

Aujourd'hui, c'est Hélia Jaubert, 24 ans, qui est à la coupe : "Mon arrière-grand père a créé le magasin, puis mon grand-père l'a repris". Et le papa d'Hélia a suivi. Aujourd'hui, c'est lui qui affine les Saint-Nectaire. 180 tonnes chaque année ! Les fromages sont lavés deux ou trois fois, voire plus, et ils sont retournés régulièrement. A l'arrivée, aucun Saint-Nectaire ne ressemble à un autre.

Hélia Jaubert à la caisse © Radio France - Dominique Manent

Un déménagement en vue ... une petite révolution

Les normes d'hygiène et de sécurité étant de plus en plus strictes, Jaubert va devoir quitter prochainement ses locaux d'origine. Leur configuration ne permet pas de respecter le principe de "la marche en avant". Les fromages arrivent par la porte d'entrée, comme les clients, alors qu'ils devraient disposer d'un accès spécifique. Une autre boutique a été trouvée, toujours aux Martres-de-Veyre. D'importants travaux étant prévus, le déménagement ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Hélia et ses parents le vivent comme un crève-coeur. C'est quand même là que tout a commencé ... il y a plus d'un siècle.