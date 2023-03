Journée "Ports morts" : les professionnels du port de la Pallice plutôt solidaires du blocage des dockers

Les professionnels du port de la Pallice sont partagés quant à l'action des dockers qui ont bloqué hier le port Atlantique La Rochelle contre la réforme des retraites, dans le cadre du mouvement national "Ports morts", organisé par la CGT.

Le blocage du port, Maxence s'en souvient très bien. "Les dockers étaient devant les barrières, ils les avaient bloqué avec des containers et faisaient un feu en bloquant toutes les entrées et les sorties", se rappelle le chauffeur de convoi exceptionnel, en pleine discussion avec deux collègues. "Après c'est très bien ce qu'ils ont fait mais ça n'a pas empêché la loi de passer... Ça aurait peut-être été mieux de le faire durer plus longtemps", regrette l'homme de 40 ans.

"Il y qu'une seule profession qui peut vraiment bloquer ce pays, ce sont les transporteurs routiers. Le jour où ils le feront, la France s'arrêtera parce qu'il n'y aura plus de ravitaillement, plus d'essence, plus rien, ce sera un gros coup à porter", rêvasse Yves, un de ses collègues de 52 ans, "si eux s'arrêtent, nous, on s'arrête avec eux".

"une journée ratée"

Les trois hommes sont attablés à une table haute devant le Hangar 57, le restaurant le plus proche de l'entrée principale du port. Antoine Toupin gère le lieu en l'absence de ses parents. S'il est aujourd'hui bondé et remplis de travailleurs en veste orange ou jaune, pendant le blocage des dockers, c'était un restaurant fantôme : "Vu que le port était bloqué, beaucoup de monde n'est pas venu, pour nous ça a été une journée ratée", regrette-il.

Au lendemain de l'opération "Ports Morts" organisée par la CGT Fédération Nationale des Ports et Docks, la plupart des restaurateurs du quartier se remémorent l'évènement avec indifférence. "A part le manque de places disponibles, ça n'a rien changé à mon quotidien", indique David, restaurateur à La Méduse. "On ne peut pas dire que je soutiens ce blocage. Moi les grèves, ça n'a jamais été mon délire et puis je ne me sens pas concerné par la réforme", admet le restaurateur, "s'il faut travailler deux ans de plus ce n'est pas grave, le travail, c'est la santé. Ces mobilisations n'ont que peu d'importance pour lui, "du moment qu'ils ne bloquent pas l'accès au restaurant", lâche-t-il, souriant, avant de retourner en cuisine.

"Je ne perdrai pas ma vie à la gagner"

Mais certains professionnels de la restauration soutiennent ouvertement l'action des dockers. Le restaurant dans lequel travaille Maud, "Le Huit", était carrément fermé pour la journée, par solidarité avec les dockers. Antoine Toupin, gérant du Hangar 27, tire une réflexion politique de l'action des dockers, malgré ses pertes financières : "c'est vrai que je pense que c'est important de se battre contre la réforme des retraites. Mais si l'action d'hier était nationale, si tout le monde l'a fait en même temps c'est intéressant et c'est un bon message", admet-il.

"D'habitude les actions et blocages des dockers m'agacent, mais cette fois-ci, je suis d'accord avec eux", confie Stéphane qui travaille dans la construction navale, "je ne perdrais pas ma vie à la gagner". Autour de lui, certains de ses collègues acquiescent en silence, un demi de bière à la main, prêts à reprendre le travail après la pause déjeuner.

Impossible d'échanger avec des dockers au lendemain de leur action : ils ont pour instruction de ne pas donner d'interview. Mais la CGT ne comptent pas s'arrêter là. La Fédération Nationale des Ports et Docks s'est déjà "félicitée" de la réussite, selon eux, de l'action du 8 mars. Ils comptent organiser une nouvelle journée "Ports morts" le 16 mars 2023.