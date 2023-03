Journée spéciale Artisanat ce mardi 28 mars sur France Bleu Breizh Izel

Matinale :

06h48 -> météo des artisans avec Frédéric & Béatrice « Terre de levains »

08h55 -> les girouettes d'Alain. L'atelier est ouvert à la visite cette semaine à Pontrieux

ⓘ Publicité

Nouvelle éco :

06h20 - 07h55 - 10h45 -> le sabotier Mickaël Toudic à Saint-Pol-de-Léon

Il est l'unique fabricant de sabots de bois du Finistère

Côté experts :

09h/10h -> Métiers d'art, des métiers d'avenir ?

La Bretagne dispose de formations d'excellence dans les métiers d'art (au lycée Vauban de Brest, par exemple, qui propose un DNMADE Création).

Qu'appelle-t-on métiers d'art ? Quels secteurs recrutent ? Pourquoi et comment se former ? Peut-on envisager une reconversion vers ces filières ? En quoi le fait d'apprendre ces métiers permet de faire perdurer et évoluer le savoir-faire traditionnel breton (en broderie ou en céramique, par exemple) ? Quelle place ont ces métiers dans notre monde hi-tech ?..."

A nos côtés : Mickaël Poullard du Lycée Vauban de Brest et Christian Roze de la chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère