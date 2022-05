Journée spéciale ce mercredi 25 mai sur France Bleu Breizh Izel : INNOVEO, Fonds de dotation du CHU de Brest

Innoveo : Fonds de dotation du CHU de Brest, est un outil au service de la santé sur notre territoire de la Bretagne Occidentale. Il a pour mission de promouvoir le développement de la recherche en santé et la qualité de vie et le confort des patients sur les établissements publics

Présentation générale Innoveo : fonds de dotation du CHU de Brest. C’est un outil au service de la santé sur notre territoire de la Bretagne Occidentale, territoire de responsabilité populationnelle du CHU de Brest. En tant qu’organisme d’intérêt général à but non-lucratif, le fonds de dotation Innoveo a pour mission de promouvoir le développement de la recherche en santé et la qualité de vie et le confort des patients sur les établissements publics de Bretagne occidentale

Au programme ce mercredi 25 mai :

6h46 et 17h35 : "ça cause à Brest" avec Jean Le Cam, navigateur

Jean Le Cam a déclaré son soutien à Innoveo avant le départ du Vendée Globe en 2020, il a rejoint le Conseil d’Administration en 2021. Très attaché à la cause, il est naturellement devenu ambassadeur, bénévolement. Parmi ses actions : mise en avant du logo sur le mât de son bateau, invitation à ses côtés à des rdvs médias, utilisation de son image à l’occasion des campagnes d’appel aux dons...

7h16 : "La nouvelle éco" avec Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat Général et de la Communication Institutionnelle chez Arkea, représentera Hélène Bernicot

7h45 : "L'invitée de la Rédaction" avec Florence Favrel Feuillade, directrice générale du CHU de Brest et présidente d’Innoveo, le fonds de dotation du CHU de Brest

9h00-10h00 : "Côté Experts Solidaires" avec le Pr Dominique Mottier, membre du bureau, du CA et trésorier du fonds de dotation, ancien vice-président recherche du directoire du CHU Brest et Florence Saint-Cas, directrice d’Innoveo et directrice du mécénat et de la philanthropie du CHU de Brest

12h00/12h30 : "Complétement à l’ouest" Jean-Guy Le Floch, ambassadeur du fonds de dotation depuis sa création et membre du Conseil d’Administration et Joël Caraty, président de l’association Challenge Christophe Caraty « le cœur et les étoiles »

16h10 et 16h20 : Maximilien Boissier, papa d’un enfant né prématurément. 39 ans, habitant à Fouesnant. Suite à la naissance de son fils Léopold, transféré en urgence au CHU de Brest le lendemain de sa naissance, M. Boissier a été accueilli en réanimation pédiatrique au mois d’avril dernier. Devant rester plusieurs jours, il a pu séjourner au plus près de son enfant le temps de son hospitalisation grâce à la mise à disposition gracieuse d’un appartement des parents. L’appartement, financé par des dons, a été inauguré l’an dernier et ne désemplit malheureusement pas depuis.

17h10 et 17h20 : "Initiatives solidaires" Pr Cédric Le Maréchal, professeur des universités au CHU de Brest au laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité, Chef du pôle de biologie

19h00-21h00 "Breizh Storming" avec le Dr Anna Letissier, médecin urgentiste

Innoveo

En 2021, Innoveo a été soutenu par plus de 10 000 donateurs pour une collecte d’1,3 million d’euros. Donner à Innoveo, c’est donner au CHU de Brest et aux établissements publics de notre territoire. C’est surtout choisir l’affectation de son don (pour la recherche ou l’amélioration des conditions d’accueil des patients, sur une thématique, un service de soins, ou un médecin quelquefois). Les projets touchent à de nombreux axes de recherche et à de nombreux domaines de la santé : cancérologie, psychiatrie, obstétrique, génétique, hématologie, gériatrie, hépatologie, pneumologie, chirurgie vasculaire… Cette diversité donne la possibilité au donateur d’orienter son don sur ce qu’il veut, ce qui le touche… Parce que le don est une question de cœur. 3 types de donateurs : ESS (fondations, fonds de dotations, associations) ; RSE (entreprises au titre du mécénat ou du partenariat) ; particuliers (philanthropes, dons à l’occasion des décès, libéralités et legs). 3 façons de donner : numéraire, nature et compétences