Dijon, France

Impossible d'y échapper: toutes les enseignes de la grande distribution propose ce service. Le drive est devenu un moyen incontournable de faire ses courses. Commandez sur internet, venez retirer vos articles deux heures après au magasin, c'est le principe du drive. A Quétigny, l'hypermarché Carrefour a ouvert son drive en novembre 2011. A raison de 100 commandes par jour en moyenne, le drive de Quétigny fait partie des trois premiers drive de l'agglomération dijonnaise en terme de fréquentation.

Fabien Gaudry est préparateur et adjoint au responsable drive de Quétigny © Radio France - Stéphane Parry

Un effectif de vingt cinq salariés

Au drive de Quétigny, on compte vingt cinq salariés, 13 à plein temps et aussi des étudiants employés en CDI à temps partiels. "On est le seul service dans le magasin à embaucher. En 2017, on a recruté cinq personnes à temps plein," affirme Aurélien Flammarion, le manager du drive. Les jours de pointes: les lundi, vendredi et samedi, le drive reçoit en moyenne jusqu'à 100 commandes. Derrière les rolls (chariots métalliques) Fabien Gaudry, adjoint au manager et préparateur, dispose les sacs en papier dans lesquels sont placés les articles non-périssables. Ce n'est qu'au dernier moment, que les articles frais ou surgelés sont sortis du frigo. "En moyenne, nous nous engageons à livrer les articles en moins de cinq minutes dans le coffre des clients," avance Fabien Gaudry. _"L'avantage du drive de Quétigny, c'est qu'il est adossé au magasin. Nous allons directement chercher les articles commandés en rayon. C'est la raison pour laquelle on propose 16 000 articles. L'inconvénient, c'est qu'entre le moment où le client passe sa commande et le moment où le préparateur passe dans le rayon, le produit peut se trouver en rupture de stock, "reconnaît Fabien Gaudry. "Dans ce cas, nous proposons toujours un produit de substitution à nos clients", ajoute Aurélien Flammarion, "et l'offre est toujours plus avantageuse pour le client." _

