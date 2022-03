Journée spéciale pouvoir d'achat : légumes bio, sorties, vêtements, nos bons plans !

Comment s'habiller pas cher, s'offrir une ou deux sorties dans le mois ou manger bio sans casser son PEL ? A Paris, peut-être encore plus que dans les autres villes, c'est possible. Il faut savoir fouiller un peu pour dégoter des bons plans. France Bleu Paris l'a fait pour vous.

Les paniers anti-gaspi pour manger bio à petit prix

C'était mal vu il y a encore 10 ans, c'est devenu presque "bobo" : les paniers anti-gaspi sont l'occasion parfaite de manger mieux sans se ruiner.

Sur l'appli Phénix, née à Paris, vous pouvez acheter des fruits et légumes bien mûrs à la Vie Claire, Biocoop ou Bio C Bon. Des magasins devenus star sur l'appli constate Clément Carreau, le porte parole. "Dans certaines zones en difficultés économiques, on voit des utilisateurs très actifs par contraintes économiques. On ne peut pas négocier le montant de son loyer, de ses factures de gaz, le prix de sa box internet, de la cantine des enfants. Ils n'ont pas les moyens de se faire plaisir et manger de meilleurs produits. Sur l'appli Phénix, ils peuvent acheter des paniers bio à -30, -50% et avoir accès à une alimentation plus saine."

Sur Phénix, ou son concurrent danois Too good to go, on trouve aussi des plantes de chez Truffaut, de la bonne viande du boucher du coin. Un bon moyen de faire des économies tout en évitant la poubelle à ces produits.

Les groupes Facebook de quartier

Pour un look titi parisien, plus besoin de vous ruiner non plus. Il y a bien sûr les célèbres friperies. Mais de plus en plus de groupes Facebook de quartier aussi. Sur le groupe "troc, ventes et achats d'occasion" d'Issy-les-Moulineaux, plus de 1.300 voisins s'échangent bodies pour bébé, livres, meubles pour des poignées d'euros. Presque 4.000 membres sur le groupe "Mums&Dads in Montreuil".

Les sorties entre copines ou en famille

Une fois nourris et habillés, reste les loisirs. Cinéma, théâtre, salons. Ça coûte très cher mais on peut se faire plaisir grâce à des sites comme Paris Friendly, créé par Myriam Attias. "On a ouvert le site avec une copine fan, comme moi, de bons plans. Paris c'est LA ville par excellence pour les bons plans", explique cette graphiste de site internet. "Donc on farfouille pour vous et on distribue des invitations gratuites pour les salons, les foires."

A gagner très bientôt par exemple, des places pour le salon des vignerons indépendants, pour la foire de Paris.

Le site repère aussi pour vous tous les événements ou opérations portes ouvertes gratuites. Une soirée-concert dans un bar, une entrée gratuite pour les 200 premières filles dans telle boite de nuit. Le parc floral par exemple aussi est libre d'accès jusqu'à la fin du mois de mars. Ça coûte 2€50 en temps normal.