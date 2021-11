JOURNEE SPECIALE Restos du Coeur - Rencontre avec les équipes de Dijon

Peu après la géniale initiative de Coluche qui inventa les Restos du Cœur en 1985 pour « offrir une cantine gratuite à ceux qui ont faim », des étudiants dijonnais créent l’Association Départementale de Côte d’Or en 1987. Depuis, l'association n'a de cesse de venir en aide aux plus démunis et de diversifier ses activités avec l'aide alimentaire, l'action Bébés du Coeur, l'accès au droit et à la justice, l'emploi, l'accompagnement au budget et micro-crédit, des animations d'ateliers de Français, des initiations à l'informatique, des offres culture, loisirs, un accès à la santé, des ateliers de cuisine ... Rencontre avec les équipes de Dijon !

Présentation du centre de Dijon Copier

Pascale, responsable du centre de Dijon devant les premières denrées : lait, café, sucre © Radio France - Caroline PAUL

Les Restos du Coeur, c'est plus que de la distribution alimentaire Copier

Didier Bouillon, Président des Restos du Coeur de Côte d'Or devant les stocks "conserve" © Radio France - Caroline PAUL

Une aide aux familles et aux bébés aussi !

Passage aux Relais Bébés des Restos du Coeur Copier

Marie-Claude et Marie-Noëlle gèrent les couches, le lait maternel, les vêtements pour les touts-petits © Radio France - Caroline PAUL

Bénévole aux Restos, un rôle devenu indispensable Copier

Marie-Hélène, bénévole à Dijon, en charge de la distribution © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : Les Restos du Coeur - 14 Rue de la Brot à Dijon - 03 80 78 04 46 - ouverture les mardi et jeudi.