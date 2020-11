Journée spéciale sur France Bleu mardi 24 novembre pour le lancement de la 36e campagne

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur, se mobilise pour la 36e campagne d’hiver 2020-2021. Tout au long de la journée du 24 novembre, nos 44 stations sont mobilisées. Cette campagne est lancée dans un contexte inédit, une crise sanitaire qui a accentué les inégalités et mis en lumière plus que jamais la précarité alimentaire, qui touche de plus en plus durement les plus jeunes. Un enjeu majeur : continuer à faire face, dans l'urgence mais aussi à plus long terme.

Faites un don, on compte sur vous ! ► Les Restos du Cœur

Chiffres clés des Restos du Coeur

Ouverture de la campagne d’hiver 2020-2021 : vos rendez-vous sur France Bleu, la radio des Restos du Cœur

Mardi 24 novembre

6h-9h : les matinales des 44 locales en édition spéciale Restos du Coeur

12h-13h : On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission avec Willy Rovelli et Patrice Douret, bénévole et administrateur aux Restos du Cœur

13h-14h : Une Heure en France avec Denis Faroud et Patrice Blanc, Président des Restos du Cœur

15h-16h : C’est déjà demain - Eglantine Eméyé reçoit Brigitte Miche, bénévole depuis 21 ans et responsable du Comité des missions locales pour parler des bébés, des enfants et des jeunes adultes accompagnés par les Restos

Jeudi 26 novembre

14h-15h Minute Papillon ! - Sidonie Bonnec reçoit Romain Colucci pour une émission spéciale : Restos du Coeur, l'histoire de la créations des Restos.

Les Restos du Cœur au quotidien

Les Restos du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 136 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi.

L'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 73.000 bénévoles est permanent en cette période de crise sanitaire.