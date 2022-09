Journée syndicale d'action : la vraie question "c'est celle de la grève dans les entreprises" selon la CGT 38

Au coup d'envoi de ce jeudi d'action intersyndicale et interprofessionnelle pour les salaires et contre la réforme des retraites, Nicolas Benoit, secrétaire départemental de la CGT, est notre invité dans le 6-9 de France Bleu Isère.

La CGT, la FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesses appellent à la grève et à la manifestation ce jeudi 29 septembre "pour une hausse des salaires, pas de l'âge de départ à la retraite". Entretien avec Nicolas Benoit, responsable départemental de la CGT en Isère.

Nicolas Benoit, après un dîner "spécial retraites" hier soir à l'Elysée, Elisabeth Borne a annoncé une nouvelle concertation pour déboucher sur un projet de loi avant l'hiver. Pas de quoi, j'imagine, vous faire changer d'avis sur cette réforme ?

Le problème de la concertation, des discussions ou des négociations avec ce gouvernement, c'est que ça s'appelle le 49-3 et ça s'appelle également l'ultra libéralisme. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les paramètres qui peuvent permettre d'améliorer le système, notamment de taxer les supers profits ou d'employer massivement, de recruter massivement, pour faire en sorte de remplir les caisses. Par contre, on fait des cadeaux fiscaux et des exonérations de cotisations sociales...

Le seul raisonnement valable du côté de la CGT, reste "prenons l'argent là ou il peut se trouver en quantité pour abonder les retraites" ?

C'est comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a pas d'argent, si on ne prend pas d'argent pour faire société, on n'aura pas de routes, il n'y aura pas de radio publique ni quoi que ce soit.

Initialement, cette journée de mobilisation était prévue sur les salaires avant que vienne se rajouter le sujet des retraites. Elle n'a pas entraîné d'adhésion de la CFDT ou encore de FO. Est-ce que vous sentez une fissure grandissante entre syndicats ? Y compris sur des grands sujets de société comme peut l'être celui des retraites ?

Sur les retraites, on peut avoir des différences d'approche, mais néanmoins on est tous favorables à ne pas reculer l'âge de la retraite au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, contrairement à ce que veut le gouvernement. Sur les salaires je pense qu'il y a une entente. Les modalités d'action peuvent diverger mais il y a une entente globale puisque l'ensemble des organisations syndicales ont publié un document demandant la hausse des salaires. Après, sur la question des salaires, la mobilisation elle date aussi depuis novembre 2021. Tout au long de l'année, on a toujours des entreprises - ou les collectivités sur les 1.607 heures - qui sont mobilisées , donc sur le temps de travail, sur la question des salaires et effectivement ça gronde depuis un moment. Et là, avec l'inflation, je dirais qu'on a des bons retour du terrain.

Vous parliez des modalités d'action de la part des syndicats. À la CGT vous restez accrochés à ces grandes manifestations et grandes journées comme aujourd'hui. Pourtant on a le sentiment qu'elles mobilisent de moins en moins. N'est-ce pas, peut-être, le moment de mobiliser autrement ou en tout cas de réfléchir à d'autres modes d'action ?

Alors le problème si vous voulez, ce n'est pas la manifestation en soi. La manifestation est une finalité d'action. La question c'est celle de la grève dans les entreprises pour peser sur les directions d'entreprises et notamment des grands groupes, qui continuent de se gaver avec 70 % d'accroissement de dividendes en deux ans. Ils ont fait des bons coups sur le dos de la pandémie. L'objectif c'est de peser par la grève et c'est d'accroître cette question de la grève, pour ensuite faire la manifestation. Mais l'important c'est de faire la grève dans l'entreprise. C'est bien ça qui pèse directement, qui nous permet d'aller négocier directement dans les entreprises.

Mais on se rend compte peut-être que les revendications catégorielles aujourd'hui mobilisent plus, ont tendance à plus mobiliser que les grandes journées interprofessionnelles et intersyndicales...

C'est bien ce que j'évoquais. Toute l'année il y a des salariés qui sont mobilisés dans le public et dans le privé. Par contre, à un moment donné sur des grands sujets, il y a besoin aussi de l'unité des travailleurs et de se retrouver ensemble pour converger, pour faire masse, pour dire : maintenant ça suffit. Il y a besoin de se syndiquer, de se renforcer, de s'unir et de se structurer. Et également de dire que sur des grands sujets comme les retraites, comme comme ce qu'on propose, le passage de la semaine hebdomadaire de travail de 35 à 32H, il y a besoin d'avoir ces discussions et de pouvoir les mettre en débat avec les travailleurs.

Nicolas Benoit, vous êtes très occupé aujourd'hui non seulement par la manifestation, mais aussi par une réunion du comité général des syndicats CGT de l'Isère qui se tient pendant deux jours à Grenoble Alpes Congrès. Vous êtes environ 153 délégués réunis pour parler de quoi ? Quels sont les thèmes de discussion ?

On parlera de plusieurs sujets : le renforcement de notre organisation au sein de la CGT, mais aussi par là l'organisation des travailleurs et la proximité avec les travailleurs. Il y a des questions industrielles et des grands enjeux industriels pour le département. La question des services publics aussi parce qu'on voit que c'est un besoin criant. Aujourd'hui, les Français n'ont plus accès aux services publics. Que ce soit l'hôpital, où s'est rendu de plus en plus difficile, que ce soit La Poste, que ce soit les finances publiques etc. Donc l'idée c'est de mettre tout le monde dans une salle pour pouvoir échanger là-dessus et pouvoir porter des revendications fortes, interprofessionnelles, mais également dans les entreprises ou les collectivités.