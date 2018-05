Lundi 28 mai, les 44 stations du réseau France Bleu et les 24 antennes régionales de France 3 consacrent une journée découverte à la filière de l'apprentissage, qui connaît un succès grandissant auprès des 16-25 ans.

À l’occasion de la journée spéciale de l’apprentissage, les 44 stations du réseau France Bleu et les 24 antennes régionales de France 3 consacrent une journée découverte à cette filière qui connaît un succès grandissant auprès des 16-25 ans. Informations pratiques, portraits et interviews d’apprentis et d’employeurs, reportages dans des centres de formation, invités…

Une journée riche d’échanges autour de cette filière qui associe formation chez un employeur et enseignements dispensés dans des centres de formation d’apprentis (CFA), sur les antennes des réseaux France Bleu et France 3.