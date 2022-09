Christophe Bazile, maire de Montbrison : "Si l'État nous baisse nos dotations, [...] on augmentera les impôts"

Le maire de Montbrison et président de Loire Forez Agglo Christophe Bazile était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi matin, à l'occasion des 60èmes Journées de la Fourme et des Côtes du Forez.

Montbrison et le Forez sont à l'honneur ce week-end, avec les 60èmes journées de la Fourme et des Côtes du Forez. Deux jours d'animations dans la capitale du Forez. A cette occasion le maire de Montbrison et président de Loire Forez Agglo était notre invité ce vendredi dans la matinale de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Montbrison face à des factures de chauffage astronomiques

Pas de langue de bois sur la question des factures énergétiques à la mairie et à l'agglo : Christophe Bazile dit faire face à une véritable "flambée des prix." Les deux collectivités sont en mode "crise," s'attendant à des factures d'électricité cinq fois plus chères que d'habitude, et des factures de gaz trois fois plus élevées que d'habitude.

Il va falloir faire des économies quoi qu'il arrive : "Bien évidemment on va éteindre, on va baisser les températures, on va peut être fermer des équipements publics. On est en situation de crise. Par exemple sur Montbrison, c'est la mairie annexe qui va probablement fermer." Le chauffage sera sûrement au plus bas dans les gymnases, avec consigne de régler les thermostats à 12 degrés maximum.

Des hausses d'impôt en vue si les prix continuent de grimper

C'est un engagement de Christophe Bazile depuis qu'il est élu, pas d'augmentation des impôts locaux. Mais l'édile risque de ne plus avoir le choix, et il le dit : si l'État ne maintient pas au moins ses dotations aux collectivités territoriales, la question d'augmenter les impôts locaux pour les montbrisonnais pourrait se poser l'année prochaine.