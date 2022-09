Journées du patrimoine : "50% de foie gras alsacien en moins à Noël" dit un producteur qui ouvre ses portes

Cette année pour les journées du patrimoine, deux producteurs de foie gras alsaciens ouvrent leurs portes. Sur fond de grippe aviaire, de hausses de prix des aliments pour animaux, et d'augmentation du gaz et de l'électricité

Et si pour les journées du patrimoine, vous visitiez une exploitation qui produit du foie gras d'Alsace ? C'est ce que propose le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG). Deux fermes vont donc ouvrir leurs portes dans le Bas-Rhin samedi et dimanche. A Pfettisheim (Truchtersheim) et à Soultz-les-Bains.

L'occasion pour les producteurs de faire découvrir leur métier dans un contexte très difficile pour eux. Car la grippe aviaire, même s'il n'y a pas eu de cas dans les élevages alsaciens, a eu un fort impact sur la filière. Les accouveurs n'ont pas pu fournir assez de canetons explique Mickaël Doriath, producteur de foie gras à Soultz les Bains.

"C'est impactant sur les volumes de canetons. On essaye de mettre des solutions en place pour avoir du foie gras à proposer à Noël. Mais on annonce 50% de volume au niveau national. En Alsace, on sera dans le même trend" dit-il.

Et les éleveurs ont aussi un autre handicap cette année : la hausse des prix. Des aliments, mais aussi du gaz et de l'électricité.

"Le prix du canard, le canard prêt à gaver est en augmentation de 30% à) cause de l'augmentation du prix des céréales, le maïs, le blé, le soja, avec les problématiques en Ukraine, les prix ont explosé. Le gaz a aussi augmenté, comme l'électricité. Sur une année glissante, on a une augmentation de 120 à 140.000 euros de charge juste sur le poste canards" explique Mickaël Doriath, qui a malgré tout décidé de limiter la hausse des prix de son foie gras.

Mickaël Doriath, avec ses canards à Soultz-les-Bains © Radio France - Antoine Balandra

"C'est encore compliqué, l'année n'est pas terminée. On va sauver Noël. Pour les prix, on va faire moitié moitié, on va prendre un peu sur nous, et un peu sur le client, car sinon on ne va pas s'en sortir" explique de son côté Nicolas Lechner, producteur de foie gras d'oie et de canard à Pfettisheim.

Les producteurs alsaciens espèrent que leur clientèle suivra malgré les augmentations. Car face à ces difficultés, certains ont déjà été contraints de licencier des salariés.

Pour visiter l'élevage Lechner à Pfettisheim :

samedi : 10h à 12h, samedi : 15h à 17h, dimanche : 10h à 12h

Pour visiter l'élevage Doriath à Soultz-les-Bains :

samedi : 10h à 12h, samedi : 15h à 17h