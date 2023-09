Journées du patrimoine : ces agents de la région Bretagne sont au service du canal d'Ille-et-Rance

Au centre fluvial de Saint-Germain-sur-Ille, le décor est sublime, l'atelier a une vue imprenable sur le canal et sur ses arbres gigantesques qui l'accompagnent. A proximité, vous ne manquerez pas la maison éclusière aux volets rouges. Une vingtaine d'agents de la région Bretagne, charpentiers, soudeurs ou bucherons notamment, travaillent à l'entretien du canal qui part de l'écluse du « Mail » à Rennes et se termine à l’écluse du « Châtelier » à Saint-Samson-sur-Rance dans les Côtes-d’Armor. Deux charpentiers sont chargés de la rénovation des portes des écluses qui sont toutes en bois "on a 48 écluses, plus de 90 portes. On travaille avec du bois de moins de 5 années d'abattage et c'est du chêne" explique Bertrand Nobilet, le responsable. "On rénove une porte pour une trentaine d'années".

"Continuer le savoir-faire de nos anciens"

Dans l'atelier du charpentier, des machines côtoient des outils qui n'ont pas changé depuis le temps des cathédrales. Bertrand Nobilet témoigne de ce travail très technique au service du patrimoine "Avant d'être recruté au centre fluvial, j'ai travaillé sur des pans de bois rennais. Cette expérience m'a donné envie de continuer le savoir-faire de nos anciens et de conserver ce patrimoine. Du coup on a envie de laisser des traces pour le futur et pour nos enfants plus tard quand ils viendront à refaire nos ouvrages".

Bertrand Nobilet responsable de l'atelier "charpente" du centre fluvial de Saint-Germain-sur-Ille © Radio France - Loïck Guellec

Bertrand Nobilet, le charpentier, avec 4 de ses collègues au centre fluvial de Saint-Germain-sur-Ille © Radio France - Loïck Guellec