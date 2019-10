Journées portes ouvertes chez Alki à Itxassou

Itxassou, France

Extérieurement elle ressemble à une usine anonyme. Le nom de la marque Alki est à moitié effacé. Les bâtiments sont quelconques, datés. Il suffit d'entrer dans le hall pour comprendre que dans cette fabrique de meubles on ne fait plus classique mais contemporain.

La ligne épurée, bois massif clair, du chêne, le choix des couleurs, des matières, tout ici respire la modernité. Pas étonnant qu'on découvre des chaises, des tabourets, des tables Alki partout sur la planète. Les hôtels de luxe, les sièges des multinationales, les restaurants en raffolent!

Arantxa Heuty © Radio France - Jacques Pons

Arantxa Heuty responsable commerciale de Alki Copier

Assemblage final © Radio France - Jacques Pons

L'entreprise est avant tout une coopérative née en 1981. Le style contemporain est né d'une rencontre entre l'un des fondateurs Peio Uhalde et le designer basque Jean-Louis Irazoki au début des années 2000. Certains meubles de Alki sont devenus des icônes : la ligne des tabourets Kimua notamment.

Eñaut Jolimon © Radio France - Jacques Pons

Eñaut Jolimon directeur industriel de Alki Copier

Les iconiques tabourets Kimua en cours d'assemblage © Radio France - Jacques Pons

Alki aujourd'hui emploie une quarantaine de personnes. La coopérative réalise la moitié de son chiffre d'affaires en France, le reste sur l'ensemble de la planète. La société ne cesse de grossir. Un projet de déménagement sur un terrain à Larressore est en cours.

mobilier en cours d'assemblage © Radio France - Jacques Pons

Alki se trouvera là-bas d'ici 2021. Les locaux seront deux fois plus grands qu'à Itxassou. "on va passer de 4000 mètres carrés d'installations à 9000" précise Peio Uhalde. Et parmi les nouveautés, Alki disposera (enfin!) d'un "showroom", un salon en bonne et due forme afin de mettre en valeur son patrimoine.

Ultime polissage avant le vernissage © Radio France - Jacques Pons

Pour découvrir toutes les lignes de meubles fabriquées par Alki l'atelier sera ouvert aux visites et aux achats du 31 octobre au 3 novembre inclus, de 09h30 à 13h et de 14h à 17h30.