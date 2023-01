Jours fériés : comment en profiter en 2023 ?

Six occasions de week-end prolongés se présentent cette année

2023, week-ends prolongés en perspective. Six jours fériés tombent le lundi ou le vendredi, et le calendrier offre aussi deux occasions de faire le pont. Après un millésime décevant en 2022 - de nombreux jours fériés sont tombés un dimanche - les planètes se sont comme alignées pour davantage de jours non travaillés en 2023.

Le mois d'avril ouvre le bal avec Pâques : le lundi 10 avril est férié. Les 1er et 8 mai tombent également un lundi. Vous pourrez compter sur le traditionnel lundi de Pentecôte le 29 mai. Le 14 juillet aura lieu un vendredi, et enfin Noël un lundi.

Pour profiter des ponts de cette année, il faudra poser un jour de congé ou une RTT. L'Ascension tombera le jeudi 18 mai, vous pourrez donc demander votre vendredi 19 pour faire le pont. Même scenario à l'Assomption, le mardi 15 août : un week-end de quatre jours est possible en posant le lundi 14 août.

Et un bonus : le 1er janvier 2024 tombera un lundi !

La liste des jours fériés de 2023 :