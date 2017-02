Judith, 30 ans, surendettée à cause d'un trop perçu d'allocations

La Loire-Atlantique est moins touchée par le surendettement, avec une baisse de 14% des dossiers déposés l'an dernier par rapport à 2015. Il y en a quand même eu plus de 3.000 avec, à chaque fois, des histoires de vie douloureuses comme celle de Judith que nous avons rencontrée.

La bonne nouvelle, c'est que le nombre de dossiers de surendettement déposés a baissé de 14% l'an dernier en Loire-Atlantique. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même eu 3.151, un chiffre qui place le département en dessous de la moyenne nationale.

Le surendettement, ça va très vite

Mais au-delà des chiffres, il y a à chaque fois des histoires personnelles douloureuses comme celle de Judith. Cette jeune femme de 30 ans a un travail et pourtant, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts comme on dit. Elle est surendettée. Pas à cause de crédits à la consommation qu'elle aurait pris pour se faire plaisir, non. À cause d'un trop perçu d'allocations. Elle doit rembourser 50 euros pas mois. C'est suffisant pour basculer. "Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation pour 50 euros. Le surendettement, ça va très vite".

Votre moral en prend un coup, vous n'avez pas de place pour décompresser

La jeune femme traîne un découvert de 300 euros depuis plusieurs années. C'est la moitié de son salaire. "Ce qui est compliqué, c'est que vous ne travaillez déjà pas beaucoup, vous êtes dans la précarité, vous avez des contrats de 20 heures à la semaine... Vous ne vous en sortez pas en fait." Une fois qu'elle a payé son loyer, il ne lui reste plus grand chose pour vivre et rien pour rêver. "Votre moral en prend un coup, vous êtes de mauvaise humeur, au travail vous êtes fatigués. Vous avez pas de place pour décompresser. Partir en vacances, même pour deux-trois jours, c'est impossible". Et dans deux mois, Judith n'aura plus de travail.

Des surendettés très souvent harcelés par leurs créanciers et les sociétés de recouvrement

Des cas comme celui de Judith, Stéphane Briaud en gère tous les jours dans son association, Cresus, à Nantes. Avec souvent de grandes détresses face à lui : "Assez souvent, les personnes surendettées se font harceler par leurs créanciers ou les sociétés de recouvrement. Psychologiquement, c'est très compliqué. Beaucoup pleurent pendant les rendez-vous".