Jules & Jenn, une marque de chaussures et de maroquinerie tarnaise qui dit "non" aux soldes

C'est une marque tarnaise qui a décidé de ne pas céder aux sirènes des soldes. Jules & Jenn : une marque de chaussures et de maroquinerie créée en 2016 par une tarnaise et par son mari auvergnat. Le siège est basé à Aussillon près de Mazamet. Ils emploient 15 salariés et font fabriquer leurs produits en France, au Portugal, en Italie et en Espagne. Les soldes ont débuté ce mercredi, mais vous ne trouverez pas l'ombre d'une promotion sur le site de la marque. Jennifer Maumont, la co-fondatrice de Jules & Jenn a expliqué pourquoi à France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

Jules & Jenn ne propose aucun produit soldé. Vous avez d'ailleurs mis une bannière sur votre site. Que dit-elle au juste ?

Elle dit que les prix de nos produits restent les mêmes toute l'année et qu'on ne participe pas aux soldes parce que pour nous, la valeur du produit est la même. Du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre, les salaires des artisans qui les fabriquent ne changent pas. Les prix des matières non plus. Donc pour nous, le prix est juste toute l'année, donc ça veut dire pas de soldes et pas de promotions.

À lire aussi La nouvelle éco : Jules & Jenn la marque de chaussures et maroquinerie made in Europe conçue par une Tarnaise

C'est une posture particulière dans l'industrie de la mode ?

Oui, c'est un peu à rebours de ce qui se fait dans la mode. On a tendance à produire, à faire produire beaucoup. On se dit que on dit c'est pas grave, si on les vend pas, on fera des soldes à la fin de la saison et en fait, ça sera plus cela. La surconsommation, ça pousse justement au pillage. Et donc l'objectif est de dire on acheté des chaussures puisqu'on parle essentiellement des chaussures et de la maroquinerie. Donc on va acheter des chaussures quand on en a besoin. Et donc pas parce qu'il y a une réduction de moins 50 % sur le produit.

Ca impose une réflexion en amont de ne pas proposer de soldes ?

On va essaie de proposer des modèles durables. Ca veut dire qu'il faut déjà qu'ils soient de bonne qualité mais aussi intemporels : d'un point de vue du style, qu'on n'ait pas envie de les jeter à la fin de la saison. Il y a certains produits qu'on que dans six mois, on n'en aura plus envie.

Comme quoi, par exemple ?

Par exemple, des produits avec des imprimés complètement loufoques ou des couleurs très originales : ce sont des choses dont on se lasse rapidement. On privilégie plutôt sur des couleurs qui vont aller avec beaucoup de vêtements. C'est comme ça qu'on réfléchit à nos développements de collection.

Jennifer et Julien Maumont, les fondateurs de Jules & Jenn - Jules & Jenn

Vos clients ne vous demandent jamais de soldes ?

C'est très intéressant parce qu'au début, oui : ils nous en demandaient. Mais là, de moins en moins. Les gens finalement, s'habituent. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait une super journée le premier jour des soldes. Pour nous aussi, ce sont de très bonnes périodes de vente. Parce que finalement, le client finit par se dire qu'on est pas bien plus chers que la concurrence, vu que nous proposons de la qualité.

Est-ce qu'on peut quand même, selon vous, faire les soldes de façon responsable ?

Oui, je pense qu'on peut faire les soldes pour ce dont on a besoin en essayant de ne pas craquer sur un produit parce qu'il est à - 60%, mais acheter le produit à - 60 % parce que c'est vraiment celui dont on a envie.

La Nouvelle éco, du lundi au vendredi à 7h17 sur France Bleu Occitanie est à réécouter ici .