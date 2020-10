Julie Cabannes "Atelier 100" à Tyrosse

Julie Cabannes ouvre un salon de coiffure à Tyrosse, "l'Atelier 100" et s'inscrit dans une démarche écologique en bannissant les produits chimiques et en utilisant des poudres de plantes.

Julie Cabannes a toujours voulu être coiffeuse... elle fait son apprentissage à Mont de Marsan où elle découvre la coloration végétale, puis travaille à Dax avant d'ouvrir son propre salon à Saint Vincent de Tyrosse. Ne pas utiliser de produits chimiques est pour Julie une évidence.

"Ma volonté est de tout faire pour avoir un impact le plus faible sur l'environnement"

Ça passe par l'utilisation de colorations végétales, de poudres de plantes comme le Henné, l'indigo et des plantes ayurvédiques comme elles sont utilisées en Inde. En plus Julie filtre son eau , ses produits sont certifiés bio et les cheveux qui résultent des coupes recyclés.

Les cheveux récupérés sont envoyés à l'association "coiffeurs justes", transformés en boudins et plongés dans les océans pour absorber les hydrocarbures.

Une démarche totalement écolo sans produits chimiques, l'Atelier 100, à St Vincent de Tyrosse.

