Jura : face à la possible liquidation de la fonderie MBF, les salariés menacent de tout faire sauter

Poursuivre l'activité, ou ne rien laisser derrière eux : c'est le dernier cri de détresse des salariés d'MBF, la fonderie automobile située à Saint-Claude dans le Jura. Après des semaines de mobilisation, 53 jours exactement, leur menace est bien réelle : ils pourraient faire exploser le site en cas de fermeture. Ils sont prêts à tout faire sauter, en fonction de la décision du tribunal de commerce de Dijon qui se prononcera mardi 25 mai 2021.

Une seule offre de reprise, une seule solution, et un acte désespéré

Les salariés ont placé des bonbonnes de gaz vendredi, sur le parking et autour des machines de la fonderie, qui leur est pourtant chère. "Vous savez, quand on est dans le désespoir, on est prêts à tout," confie Nail Yalcin délégué CGT de la Fonderie MBF Aluminium à Saint-Claude.

Il était l'un des quatre salariés, qui avaient également entamé une grève de la faim, le mardi. Grève interrompue samedi : leurs collègues leur demandant de ne pas mettre leur vie en danger, pour le groupe.

Afin qu'aucun concurrent ne vienne racheter ces machines, encore aptes à fonctionner - Nail Yalcin, délégué syndical

Ce qu'ils veulent : c'est sauver ces 280 emplois. Et pour cela, ils demandent à la justice d'accepter la seule proposition de rachat. L'offre de reprise de Mickaël Azoulay, l'unique potentiel repreneur du Var. "C'est notre seule alternative, pour poursuivre notre activité et tourner MBF vers l'avenir," explique Nail Yalcin.

Sinon, les salariés épuisés menacent de faire exploser l'usine, afin "qu'aucun concurrent ne vienne racheter ces machines, encore aptes à fonctionner."

Une assemblée générale ce lundi, à la veille de la décision du tribunal

La semaine dernière Marie-Guyte Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a profité d'une rencontre avec Emmanuel Macron à Nevers. Elle a plaidé pour "un plan d’urgence spécifique sur ce territoire." Les salariés ont interpellé le conseiller du président de la république par la même occasion. Ils réclament aussi un engagement des constructeurs automobiles, ses deux clients quasi-exclusifs sont PSA et surtout Renault.

Les salariés se retrouvent ce lundi 24 mai 2021, au sein de l'entreprise, pour une assemblée générale à 15 heures. Le lendemain, mardi, le tribunal de commerce de Dijon statuera sur le sort des 280 salariés d'MBF. Sera alors prononcée la liquidation judiciaire, ou non, de la fonderie jurassienne.