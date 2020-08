Jura : une vidéo de promotion du territoire post-covid avec le biathlète Quentin Fillon Maillet

La vidéo a été publiée samedi 25 juillet sur le Facebook du département du Jura. Pendant trois minutes, on découvre les lacs et les paysages qui font toute la beauté du territoire. Une place est donnée également à l'industrie du Jura. Un département marqué comme toute la France par la crise sanitaire.

Une vidéo intitulé "Jurassien dans le cœur et dans les actes !" dans laquelle le biathlète jurassien, Quentin Fillon-Maillet parcourt le territoire. "En voyageant, je fais la promotion de mon territoire. C'est un département qui a du talent et trop peu connu", précise le sportif. "C'est une vraie fierté d'avoir participé à ce clip. On a traversé une période très compliquée. Il faut savoir rebondir. Cette vidéo permet de montrer la force du Jura et la reprise de l'activité industrielle et économique."

Tous solidaires

Sur le réseau social, le département appelle à la solidarité des jurassiens. "Nous devons continuer à aller bien au-delà de nos efforts quotidiens et à faire la preuve que nous pouvons compter les uns pour les autres. La convivialité du moment doit nous servir de respiration, entre les longs mois de confinement et les incertitudes qui restent. Sachons goûter chacun de ces moments!"